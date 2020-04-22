  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık

Tavşanlı’ya kaçak girişleri önlemek için mahalle girişi kapatıldı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesine gitmek için kontrol noktalarının dışında Beyköy Mahallesi’ni kullanan sürücüleri engellemek için mahalle girişi kapatıldı.

2020-04-22 21:18:48 -
Tavşanlı’ya kaçak girişleri önlemek için mahalle girişi kapatıldı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesine gitmek için kontrol noktalarının dışında Beyköy Mahallesi’ni kullanan sürücüleri engellemek için mahalle girişi kapatıldı.


Mahallelerinde korona virüs (Covid-19) ile ilgili şu an bir sıkıntının olmadığını söyleyen Muhtar Ali Veral, “Ancak Tavşanlı ilçe merkezine girişte sağlık kontrolü yapıldığı için şehir dışından gelenler bu kontrolde oyalanmamak amacıyla bizim mahallemizden geçerek ilçe merkezine gidiyorlardı. Biz de mahallemizin bu sorununu yetkililere aktardık ve şu anda Tavşanlı Belediyesi zabıta ekipleri ile birlikte mahalle girişi dışarıdan gelenler için kapandı. Tavşanlı merkeze, Momyul, Dağçeşme ve Dedeler mahallesine ise yolumuz açık " dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı