Tavşanlı OSB'den öğrencilere teşvik

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü, Tavşanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine moral vermek amacıyla her yıl düzenlediği teşvik törenini gerçekleştirdi. Törene Tavşanlı Kaymakamı Hayrettin Baskın, Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü yönetimi, okul idaresi ve başarılı öğrenciler katıldı.

Teşvik törenine Tavşanlı Kaymakamı Hayrettin Baskın, Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü yönetimi ve okulun başarılı öğrencileri katılım gösterdi. Ayrıca Gedik Üniversitesi'nin düzenlediği kaynak yarışmasında 2. olan Eyüp Galip Gökçe'ye altın hediye edildi.

Teşvik töreninde konuşan Tavşanlı Kaymakamı Hayrettin Baskın, öğrencilerin geleceğe dair umutlarını ve hedeflerini desteklemenin önemini vurguladı. Başarılı öğrencileri onurlandıran bu tür etkinliklerin, gençlerin eğitim ve kariyer yolculuklarında önemli bir rol oynadığına dikkat çekti.

Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü yetkilileri, tören sırasında yaptıkları konuşmalarda, öğrencilerin başarılarından gurur duyduklarını belirtti. Ayrıca, öğrencilere verilen bu tür teşviklerin, onların gelecekte daha büyük başarılara imza atmalarına yardımcı olacağını ifade ettiler.

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