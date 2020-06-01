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Aktüel

Tavşanlı Belediye Başkanı Kaçar, AK Parti'ye geçti

Yeniakit Publisher
2020-06-01 18:14:25 -
Tavşanlı Belediye Başkanı Kaçar, AK Parti'ye geçti

YALOVA (AA) - Yalova'nın Altınova ilçesine bağlı Saadet Partili Tavşanlı Belde Belediye Başkanı Mücahit Kaçar'ın AK Partiye geçtiği bildirildi.

AK Parti Yalova İl Başkanlığından yapılan açıklamada, 19 yıldır yerel yönetimler ve belediyecilik anlamında ülkede çıtayı her daim üst seviyelere taşıdıkları vurgulandı.

AK Parti'nin millete hizmet ve yatırım anlayışıyla ülke, şehir, ilçe ve beldelerde belediyecilik anlamında farkını her zaman ortaya koyduğuna yer verilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İçinde bulunduğumuz süreçte AK Parti belediyelerinin farkı vatandaşımız tarafından daha net görülmeye başlanmıştır. AK Parti Yalova İl Başkanlığı olarak İl Başkanımız Muğlim Bağatar, il yönetim kurulu üyelerimiz, milletvekillerimiz Ahmet Büyükgümüş ve Meliha Akyol'un da görüşleri ile Altınova ilçesi Tavşanlı Belde Belediyesinin önceden olduğu gibi önümüzdeki dönemde de hizmet ve yatırımlarla gelişmesi ve büyümesi noktasında karar alınmıştır. Bu bağlamda Tavşanlı Belde Belediye Başkanı Mücahit Kaçar, il başkanlığımızın ve milletvekillerimizin istişareleri ile AK Parti Genel Merkezimizin takdirleri doğrultusunda partimize katılım sağlamıştır."


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