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Tavşan: Ürün fiyatlarını market zincirleri belirliyor

Büyük market zincirlerinin nihai tüketim piyasasını ellerinde tuttuğunu belirten Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan, büyük market gruplarına karşı geleneksel haller ve pazar yerlerinin güçlü olması gerektiğini savundu.

28 Ocak 2019 Pazartesi 10:44
Tavşan: Ürün fiyatlarını market zincirleri belirliyor

Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan, büyük market zincirlerinin nihai tüketim piyasasını ellerinde tuttuğunu belirterek, “Bu, çok tehlikeli bir durum. Piyasa ellerinde olunca her zaman fiyatlarla oynama imkanları oluyor” dedi. Tüketiciyle doğrudan buluşan en önemli satış noktalarının büyük market zincirleri olduğunu aktaran Tavşan, piyasaya büyük marketlerin hakim olmasıyla geleneksel pazar yerlerinin azaldığını, manav esnafının ise neredeyse bittiğini söyledi. 

Toptancı hali sistemi zayıfladıkça piyasaya bu marketlerin hakim olduğuna dikkati çeken Tavşan, büyük market gruplarına karşı geleneksel haller ve pazar yerlerinin güçlü olması gerektiğini savunarak, manav sisteminin de desteklenmesini talep etti.

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Haber Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 10:44
  1. Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan
  2. büyük market zincirleri
  3. geleneksel pazar yerleri
  4. manav
  5. Toptancı hali sistemi
  6. büyük market grupları

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