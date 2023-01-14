TAV Güvenlik, THY’ye de hizmet veriyor

THY’yle daha evvel kargo, K9 birimi ve emniyet eğitimi konularında müşterek adım atan TAV Güvenlik, iki rotada haftada toplam 28 uçuşu güvenli kılacak. Uçak özel güvenlik operasyonu; doküman kontrolü, yolcu mülakatı, güvenlik taraması gibi hizmetleri içeriyor.

Uzmanlığı havacılık

TAV Güvenlik Genel Müdürü Turgay Şahan, önemli çalışmalara imza attıklarını aktardı. Şahan, şunları söyledi: “Yaklaşık 25 yıldır Türkiye’nin en önemli havalimanlarında hizmet veriyoruz. Son 10 yıldır sektörde artan ve değişen ihtiyaçlar neticesinde saygın hava yolu şirketleriyle anlaşmalar yaparak uçak özel güvenlik hizmeti sağlıyoruz. Bugüne kadar edindiğimiz bilgi birikimini ve tecrübeyi uzman kadromuzla birlikte bu alanda daha da fazla kullanmak istiyoruz. Önümüzdeki dönemde hedefimiz bu alanda çalıştığımız firma ve uçuş sayısını artırarak operasyon ağımızı genişletmek.”

28 havalimanında var

TAV Güvenlik, müşteri ve çalışan memnuniyetini önceliklendirerek Sabiha Gökçen Havalimanı operasyonları insan kaynağı süreçlerini de titizlikle yürüttü. Şirket görevlileri ise yolcu mülakatı, belge inceleme, güvenlik donanımları ile iletişim tekniklerini de içeren pek çok teorik ve uygulamalı eğitime tabi tutuldular. Sektörün önde gelen eğitmenlerinden bilgi aldılar.

TAV Güvenlik Hizmetleri, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Alanya Gazipaşa, Dalaman, Sabiha Gökçen, Milas-Bodrum olmak üzere toplam 28 havalimanında uçak güvenlik hizmeti veriyor. Şirket; THY’nin yanı sıra Air France, KLM, Air Algeria, Turkmenistan Airlines, China Southern Airlines, Saudi Arabian Airlines, Libyan Airlines, EgyptAir, Etihad Cargo, IOM-BM, K9 - ACC3 ,Indigo Airlines, Kuwait Havayolları, İsveç, Norveç ve İsviçre polis teşkilatlarına yardımcı oluyor.