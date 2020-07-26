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Ekonomi

TAV’dan ilk 6 ayda 11.4 milyon yolcuya hizmet

Pandemi etkisiyle nisan ve mayıs aylarında durma noktasına gelen havaalanlarındaki trafik hizmetlere de yansıdı. TAV imzası taşıyan havalimanlarında yılın ilk altı ayında 6,8 milyon iç hat ve 4,7 milyon dış hat olmak üzere toplam 11,4 milyon yolcuya hizmet verildi.

Yeniakit Publisher
2020-07-26 10:05:00 -
TAV’dan ilk 6 ayda 11.4 milyon yolcuya hizmet

Şirketin bu dönemdeki konsolide cirosu 141,9 milyon avro oldu. TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, “2020’nin ikinci çeyreği tüm dünyada Covid-19 Pandemisi kaynaklı sokağa çıkma yasakları ve seyahat kısıtlamalarıyla geçti. Seyahat kısıtlamalarından en çok etkilenen sektör olan havacılıkta dış hat yolcu trafiği ikinci çeyrekte tüm dünyada neredeyse sıfıra yakın seyretti. Bu kısıtlamaların etkisiyle, TAV Havalimanları’nın 2020 yılının ilk yarısında hizmet verdiği yolcu sayısı geçen seneye göre yüzde 70 azaldı. AB ülkeleriyle karşılıklı trafiğin başlamasıyla toparlanma süreci de hızlanacaktı” dedi.

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