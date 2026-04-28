TAV’dan belirsizliklere rağmen büyüme! 19 milyon yolcuya ulaştı

Havalimanı işletmeciliğinde Türkiye’nin dünyadaki lider markası TAV Havalimanları, 2026’nın ilk çeyreğinde toplam yolcu sayısını yüzde 7 arttırdı. Aynı dönemde şirketin konsolide cirosu 361 milyon avro oldu.

TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Serkan Kaptan “2026’nın ilk çeyreği, artan küresel ekonomik ve jeopolitik belirsizliklerle geride kaldı. Özgün iş modelimiz ve çeşitlendirilmiş portföyümüz sayesinde bu belirsizliklerin etkisini sınırlayabildik. Yolcu trafiğimiz, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7 artarak 19 milyona ulaştı ve küresel ortalamaların üzerinde gerçekleşti.

Portföyümüzde öne çıkan başlıklar arasında Ankara’da dış hat trafiği yeni hatların devreye girmesi ve düşük maliyetli hava yolu şirketlerinin katkısıyla yüzde 23 arttı. 2026, Ankara’nın güçlenen operasyonel ve finansal performansının konsolide sonuçlarımıza tam olarak yansıyacağı ilk yıl olacak.

Antalya’da bir başka önemli kilometre taşına ulaştık. Nisan 2025’ten bu yana faaliyette olan yeni terminal ve yardımcı tesislerin desteğiyle artan kapasite, yoğun yaz sezonu öncesinde yolcu deneyimini önemli ölçüde geliştirdi. Finansal katkısının ötesinde Antalya projesi, TAV’ın başarılı ortaklıklar kurmak konusundaki becerisini gösteriyor. Hizmet şirketlerimizin Antalya’daki faaliyetlerinin etkisi 2026’da ilk kez tam olarak görülecek.

Almatı Havalimanı’nda dış hat trafiği güçlü biçimde artmaya devam ederken, yatırım programımızın ikinci fazı takvime uygun şekilde ilerliyor. Kazakistan’ın bölgesel bir aktarma ve lojistik merkezi olma hedefini doğrultusunda jet yakıtı arz politikasındaki son değişiklikler 2026’nın ilk çeyreğinde hacim ve marjlar üzerinde baskı yarattı. Bununla birlikte, maliyet verimliliğinin artmasının ve rekabetçi fiyatlamanın orta vadede trafik büyümesine daha güçlü katkı vereceğine inanıyoruz. Bu nedenle 2026’yı Almatı için bir geçiş yılı olarak görüyoruz; havacılık gelirlerini güçlendirmeye, operasyonlarımızı optimize etmeye ve uzun vadeli değer yaratımını korumaya odaklanıyoruz.

Misafirperverlik ve hizmet kalitesi, uzun vadeli vizyonumuzun ayrılmaz bir parçası olmaya devam ediyor. Bu yıl, Skytrax Ödülleri’nde havalimanlarımızdan üçü dünya genelinde ilk 100 içinde yer alırken, dört havalimanımız ACI ASQ Ödülleri’ne layık görüldü. Bu başarılar operasyonel mükemmeliyet ve ekiplerimizin yetkinliğini yansıtıyor. Yolcu memnuniyetiyle çalışan mutluluğu arasındaki güçlü bağın farkındayız ve bu çerçevede TAV’ın bir kez daha Great Place to Work sertifikasını almış olmasından mutluluk duyuyoruz.

Genel Kurulumuz, 2025 UFRS net kârımızın yüzde 50’sine karşılık gelen yaklaşık 1,3 milyar TL tutarında temettü dağıtımını onayladı. Devam eden yatırımlarla birlikte ve küresel belirsizlik ortamında alınan bu karar, nakit yaratma gücümüzün sağlamlığını ve hissedarlarımıza sürdürülebilir getiri oluşturma taahhüdümüzü teyit ediyor.

Jeopolitik gelişmeleri ve piyasa koşullarını yakından izlerken, operasyonel mükemmeliyet ve sürdürülebilir değer yaratımına kararlılıkla odaklanmaya devam ediyoruz. Bununla birlikte, sürdürülebilir büyümeye odaklanan beş yıllık stratejik planlamamızı şekillendirmeye başladık. TAV Havalimanları’nın geleceğini birlikte inşa ederken, çalışanlarımıza, hissedarlarımıza ve iş ortaklarımıza güven ve destekleri için içten teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.