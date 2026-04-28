INSECSPACE 2026 Ankara’da: Uzay ve uydu güvenliği masaya yatırılıyor

INSECSPACE'2026 Konferans Başkanı Ali Yazıcı, son dönemde uzay ve uydu teknolojilerinin, teknolojik ilerlemenin göstergesi olmaktan öteye geçerek güvenlik, egemenlik, sürdürülebilirlik ve stratejik işbirliğinin merkezinde yer alan kritik bir alana dönüştüğünü söyledi. Dijital çağda, uzay sistemlerinin güvenli, verimli ve sürdürülebilir kullanımının artık bir tercih meselesi değil, hem ulusal hem de uluslararası düzeyde stratejik bir zorunluluk haline geldiğini vurgulayan Yazıcı, "Bu vizyon doğrultusunda, uzay, uydu sistemleri ve siber güvenlik kesişiminde faaliyet gösteren, uzayda başta yapay zeka, kuantum, çoklu yörünge (multi orbit operation), ikili kullanım (dual-use), robotik enkaz temizleme, uydu ömrü uzatma, tedarik zinciri güvenliği olmak üzere yenilikçi teknolojilerin güvenli kullanımına güçlü bir şekilde odaklanan, yüksek değerli ve stratejik konumlu bir platform olan INSECSPACE'2026 Konferansı yarın BTK Konferans Salonu'nda, 'Uydu Sistemlerinde Yenilikçi Teknolojilerin Güvenli Kullanımı' ana temasıyla gerçekleştirilecek" dedi.