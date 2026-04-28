  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yapay zeka projeleri neden başarısız oluyor? Adana'da esrarengiz olay: 3 arkadaş 21 yıldır kayıp! Hep aynı teraneler! Masaj salonunun ne çıktığını siz tahmin edin INSECSPACE 2026 Ankara’da: Uzay ve uydu güvenliği masaya yatırılıyor Tüm illerde kullanımına başlandı Sağlık alanında Türkiye'de bir ilk Teşkilat'ta öldü denilen isim geri döndü: Herkes yok artık dedi Bakanlıktan açıklama geldi! O ovalar koruma alanı ilan edildi
Teknoloji-Bilişim
6
Yeniakit Publisher
INSECSPACE 2026 Ankara’da: Uzay ve uydu güvenliği masaya yatırılıyor
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

INSECSPACE 2026 Ankara’da: Uzay ve uydu güvenliği masaya yatırılıyor

Türkiye’nin uzay ve uydu vizyonu, siber güvenlikten robotik enkaz temizlemeye kadar her yönüyle başkentte masaya yatırılıyor. Yarın BTK’da kapılarını açacak olan INSECSPACE'2026 Konferansı, jeopolitik gerilimlerin gölgesinde uydu sistemlerinin "egemenlik ve güvenlik" şifrelerini çözecek. TUA, TÜRKSAT ve TÜBİTAK UZAY gibi dev paydaşlar, uzayda yapay zeka ve kuantum devrimini tartışacak.

#1
Başkentte düzenlenecek INSECSPACE 2026 Konferansı, uzay ve uydu güvenliğini mercek altına alacak. Sektörün önde gelen kurumları ve uzmanları kritik başlıkları değerlendirmek üzere bir araya gelecek. Etkinlikte yeni nesil teknolojiler ve güvenlik riskleri konuşulacak. Uydu ve uzay sektörünün güvenliği ile bu alanlarda yaşanan son gelişmeler yarın başkentte düzenlenecek INSECSPACE'2026 Konferansı'nda ele alınacak. Etkinlik, Türkiye Uzay Ajansı (TUA), TÜRKSAT, TÜBİTAK UZAY, Telekomünikasyon Uydu ve Yayıncılık İş İnsanları Derneği (TUYAD) ile MONIN iş birliğinde yapılacak. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Konferans Salonu'nda yapılacak INSECSPACE'2026 Konferansı'nda, uzay teknolojilerinden siber güvenliğe ve yeni nesil uydu mimarilerine kadar çeşitli alanlarda uzmanlar gelişmeleri değerlendirecek.

#2
INSECSPACE'2026 Konferans Başkanı Ali Yazıcı, son dönemde uzay ve uydu teknolojilerinin, teknolojik ilerlemenin göstergesi olmaktan öteye geçerek güvenlik, egemenlik, sürdürülebilirlik ve stratejik işbirliğinin merkezinde yer alan kritik bir alana dönüştüğünü söyledi. Dijital çağda, uzay sistemlerinin güvenli, verimli ve sürdürülebilir kullanımının artık bir tercih meselesi değil, hem ulusal hem de uluslararası düzeyde stratejik bir zorunluluk haline geldiğini vurgulayan Yazıcı, "Bu vizyon doğrultusunda, uzay, uydu sistemleri ve siber güvenlik kesişiminde faaliyet gösteren, uzayda başta yapay zeka, kuantum, çoklu yörünge (multi orbit operation), ikili kullanım (dual-use), robotik enkaz temizleme, uydu ömrü uzatma, tedarik zinciri güvenliği olmak üzere yenilikçi teknolojilerin güvenli kullanımına güçlü bir şekilde odaklanan, yüksek değerli ve stratejik konumlu bir platform olan INSECSPACE'2026 Konferansı yarın BTK Konferans Salonu'nda, 'Uydu Sistemlerinde Yenilikçi Teknolojilerin Güvenli Kullanımı' ana temasıyla gerçekleştirilecek" dedi.

#3
SEKTÖRDEKİ KİLİT PAYDAŞLAR BULUŞACAK Son yıllarda yaşanan küresel gelişmeler, bölgesel krizler ve artan jeopolitik gerilimlerin uydu sistemlerinin haberleşmeden savunmaya, istihbarattan kritik altyapı yönetimine kadar her alanda önemini gösterdiğini belirten Yazıcı, şunları kaydetti:

#4
"Özellikle siber tehditler, elektronik harp faaliyetleri, sinyal karıştırma girişimleri ve veri güvenliği riskleri, uzay altyapılarının yalnızca performansını değil, aynı zamanda güvenilirliğini ve sürdürülebilirliğini de doğrudan etkilemektedir. Bu kapsamda, INSECSPACE'2026 Konferansı ile ülkemizdeki uzay ekosisteminde güvenlik odaklı bir inovasyon kültürünü geliştirmeyi, bilgi paylaşımını güçlendirmeyi ve disiplinler arası işbirliğini teşvik etmeyi amaçlıyoruz. Bu bağlamda konferans, uzay, havacılık ve savunma sanayi şirketlerini, uydu operatörlerini ve üreticilerini, kamu ve devlet kurumlarını, politika yapıcıları, stratejik planlamacıları, sektör karar vericilerini, akademisyenleri ve AR-GE ekosisteminin kilit paydaşlarını bir araya getirecek."

#5
Yazıcı, konferansta Yenilikçi ve Gelişmekte Olan Uydu Teknolojileri ve Ulusal Savunmadaki Rolleri, Uzay Ekonomisi ve Durumsal Farkındalığı, Dayanıklı ve Güvenli Uydu İletişim Teknolojileri, Gelecek Uydu Teknolojileri başlıklarıyla oturumların düzenleneceğini ifade etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23