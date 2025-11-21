Tavan arasında hazine: 1939 Superman çizgi romanı 9.12 milyon dolara satıldı

ABD'nin California eyaletinde bir tavan arasında bulunan Superman No 1 adlı çizgi roman, 9.12 milyon dolara (387 milyon TL) satılarak bugüne kadar satılan en pahalı çizgi roman oldu.

1939’da yayımlanan ve Çelik Adam’ın ilk solo serisi olma özelliğini taşıyan Superman No 1, çizgi roman tarihinde bir karakterin kendi adına çıkan ilk dergisi olarak biliniyor.

VEFAT EDEN ANNELERİNİN EVİNDE BULDULAR

Söz konusu nüsha, 2024 yılında Kuzey California’da üç kardeş tarafından, vefat eden annelerinin evindeki tavan arasında, eski gazetelerin bulunduğu bir kutunun içinde keşfedildi.

İsminin açıklanmasını istemeyen kardeşler, annelerinin çizgi romanı 9 yaşındayken San Francisco’da yaşadığı dönemde satın aldığını belirtti. Annenin yıllar içinde “bir yerlerde nadir çizgi romanları olduğunu” söylediği, ancak çocuklarının bunları bir türlü bulamadığı aktarıldı.

KUSURSUZ ŞEKİLDE KORUNMUŞ

86 yıllık olmasına rağmen çizgi romanın kusursuz bir şekilde korunduğu ve endüstride kullanılan 10 puanlık derecelendirme sisteminde 9,0 puan alarak bugüne kadar bilinen en yüksek puanlı Superman No 1 kopyası olduğu bildirildi. Dünyada 6,0 ve üzeri puana sahip yalnızca yedi adet Superman No 1 nüshası bulunuyor.

9,12 milyon dolarlık satış fiyatı, geçen yıl kırılan rekoru da geride bıraktı. 2023’te Superman’in ilk kez göründüğü 1938 tarihli Action Comics No 1’in 8,5 puanlık bir kopyası 6 milyon dolara satılmıştı.

Superman No 1’in ilk baskısının 500 bin adet basıldığı, ardından 250 bin ve 150 bin adetlik ek baskıların yapıldığı, ancak derginin kapağının çıkarılıp poster olarak kullanılmasına yönelik davet nedeniyle sağlam kopyaların günümüzde son derece nadir bulunduğu ifade ediliyor.

Superman No 1, Action Comics No 1 ve Batman’in ilk kez görüldüğü Detective Comics No 27 ile birlikte çizgi roman dünyasının “büyük üçlüsü” arasında yer alıyor.

Superman’in 1933 yılında Clevelandlı iki genç, Jerry Siegel ve Joe Shuster tarafından oluşturulduğu, ikilinin daha sonra karakterin tüm haklarını DC Comics’e 130 dolara sattığı, çizdikleri her sayfa için yalnızca 10 dolar aldığı kaydedildi.