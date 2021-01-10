Yumurtalı tost yapılışı | Lezzetli ve kolay bir tost tarifi istiyorsanız; doğru yerdesiniz. Tüm ailenizden tam not alacak olan yumurtalı tost için ihtiyacını olan birkaç yumurta ve kaşar peyniri.

Tavada yumurtalı tost tarifi

Malzemeler:

8 dilim tost ekmeği

Kaşar peyniri

Sucuk

Yarım çay bardağı süt

4 adet yumurta

1 çay kaşığı tuz

Karabiber

Sıvı yağ

Tavada yumurtalı tost nasıl yapılır?

Öncelikle sucuk ve kaşar peyniri dilimleyin.

Dört dilim ekmeğin üzerine önce kaşar peyniri sonra sucuk en son olarak yine kaşar peyniri yerleştirin.

Ardından kalan ekmekleri örtün.

Bir bıçakla tostları çapraz olacak şekilde kesin. Bir tosttan iki üçgen çıkacak şekilde.

Süt, yumurta, sıvı yağ, tuz ve karabiberi güzelce çırp.

Tostları bu karışıma bulayın.

Sıvı yağ koyup ısıttığınız bir tavaya tostları alın.

Ekmeklerin her iki tarafını da pişirin.

Afiyet olsun.