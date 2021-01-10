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Kadın - Aile Tavada yumurtalı tost nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Tavada yumurtalı tost nasıl yapılır?

Yumurtalı tost tarifi | Kahvaltıda farklı bir tost denemek istiyorsanız mutlaka yumurtalı bu tarifi denemelisiniz. Peki, tavada yumurtalı tost gerekli malzemeler nelerdir? | Yumurtalı tost için neler gerekli? | Yumurtalı tost nasıl yapılır?

Yeniakit Publisher
2021-01-10 22:09:00 -
Tavada yumurtalı tost nasıl yapılır?

Yumurtalı tost yapılışı | Lezzetli ve kolay bir tost tarifi istiyorsanız; doğru yerdesiniz. Tüm ailenizden tam not alacak olan yumurtalı tost için ihtiyacını olan birkaç yumurta ve kaşar peyniri. 

Tavada yumurtalı tost tarifi

Malzemeler:

  • 8 dilim tost ekmeği
  • Kaşar peyniri
  • Sucuk
  • Yarım çay bardağı süt
  • 4 adet yumurta
  • 1 çay kaşığı tuz
  • Karabiber
  • Sıvı yağ

Tavada yumurtalı tost nasıl yapılır?

Öncelikle sucuk ve kaşar peyniri dilimleyin.

Dört dilim ekmeğin üzerine önce kaşar peyniri sonra sucuk en son olarak yine kaşar peyniri yerleştirin.

Ardından kalan ekmekleri örtün.

Bir bıçakla tostları çapraz olacak şekilde kesin. Bir tosttan iki üçgen çıkacak şekilde.

Süt, yumurta, sıvı yağ, tuz ve karabiberi güzelce çırp.

Tostları bu karışıma bulayın.   

Sıvı yağ koyup ısıttığınız bir tavaya tostları alın.

Ekmeklerin her iki tarafını da pişirin.

Afiyet olsun.

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Kadın - Aile

Ekmeksiz tost nasıl yapılır? Milföy tost tarifi

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