Tavada pratik ekmek tarifi, nasıl yapılır?
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Tavada pratik ekmek tarif
Yapımı için malzemeler
- 250 gram pirinç unu
- 40 gram soya unu
- 1 paket kabartma tozu
- 250 gram süt
- 1 adet yumurta
- 1 tutam tuz
- 1 tutam şeker
- 1 çay kaşığı tereyağı
- 1 adet domates
- 2 yemek kaşığı kahvaltılık lor
- 2-3 dal maydanoz
- 50 gram sert beyaz peynir
Tavada pratik ekmek tarifi nasıl yapılır?
Unları ve kabartma tozunu bir kaba alın. Ortasını havuz gibi açın. Süt, yumurta, tuz ve şekeri ekleyip iyice yoğurun. Tavayı tereyağı ile yağlayın. Hazırladığınız harcı üzerine döküp kısık ateşte pişirin. Soğuyan ekmeği dörde bölün. İçine kıyılmış maydanoz ve kahvaltılık lor peynirini karıştırıp sürün. Domatesi dilimleyip yerleştirin ve üzerine beyaz peynir dilimi yerleştirin.