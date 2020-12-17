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Kadın - Aile Tavada mandalina kek nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Tavada mandalina kek nasıl yapılır?

Tavada kek nasıl yapılır? | Fırın gerektirmeyen hem kolay hem de lezzetli bir kek tarifi arayanlar 'Tavada kek yapılır mı?' sorusunun cevabını araştırıyor. Mandalinalı kek nasıl yapılır? | Tavada mandalinalı kek nasıl yapılıyor? | Tavada mandalinalı kek gerekli malzemeler

Yeniakit Publisher
2020-12-17 15:08:00 -
Tavada mandalina kek nasıl yapılır?

Farklı ve pratik bir kek tarifi arıyorsanız bu kez pişirme işlemini fırın yerine tavada yapabileceğiniz bir tarifle karşınızdayız. Peki, tavada kek nasıl olur?

Tavada mandalina kek tarifi

Hamuru için:

  • 2 su bardağı un
  • 1 çay bardağı süt
  • 1 çay bardağı şeker
  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • 2 adet yumurta
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 paket vanilin
  • 1 adet mandalina kabuğunun rendesi

Üzeri izin:

  • 8-9 adet mandalina
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 4 yemek kaşığı şeker

Tavada mandalina kek nasıl yapılır?

Öncelikle mandalinaları soyun bıçakla ortadan ikiye kesin.

Hamur malzemelerini bir kasede güzelce karıştırın.

4 yemek kaşığı şekeri tavaya alın ve karamelize edin.

Şeker eriyince tereyağını tavaya alın.

Ardından mandalinaları tavaya dizin.

Mandalinaların üzerine hamuru boşaltın.

Kekin altını 20 dakika kadar kısık ateşte pişirin.

Alt kısım piştiğinde keki bir kapakla ters çevirin ve diğer tarafını da pişirin.

Pişen keki servis tabağına mandalinalar üstte olacak şekilde alın.

Kek ılınınca dilimleyebilirsiniz.

Afiyet olsun. 

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