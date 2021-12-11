Tavada lahmacun tarifi, nasıl yapılır?

İşte tavada lahmacun yapımı, malzemeleri ve lahmacun içi hazırlanışı..

Tavada Lahmacun nasıl yapılır?

Malzemeler

Hamuru için;

1. 5 su bardağı süt

1 su bardağı ılık su

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 silme yemek kaşığı tuz

1 paket kabartma tozu

5-5. 5 su bardağı un

İç harcı için;

400 gram orta yağlı kıyma

2 adet kuru soğan

3 adet yeşil biber

1 adet domates

5. 6 dal maydanoz

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı acı biber salçası

2 yemek kaşığı sıvı yağ

Tuz

Yapılışı

İlk olarak hamuru hazırlıyoruz, ılık sütü karıştırma kabına alalım. İçine sıvı yağ tuz ekleyelim yavaş yavaş unu katalım. Ve azar azar kıvama bulmak için ılık suyu ekleyelim. Hamur kıvam olarak ele yapışan bir hamur oluyor yani elimize şekil verebilelim.Bu aşamada verdim un az veya çok gelebilir ölçülü koymakta fayda var. Daha sonra tezgahı unlayalım bütün hamuru küçük bezeler yapalım ve tezgaha dizelim, üzerine nemli bir bez örtelim dinlensin. İç harcı için kıymayı derin bir kaseye alalım, rondo ya soğanı yeşil biberi koyalım, ince çekelim ve kıymanın içine ilave edelim. Daha sonra domates ve maydanozu çekelim ilave edelim ve salçasını, tuzunu, sıvı yağ katalım ve karıştıralım. Ben acı biber salçası kullandığım için baharat koymadım, sizin zevkinize bağlı koyabilirsiniz. Pişirme aşamasında kapaklı bir teflon tava kullanıyoruz, tavayı ocağa alalım ve ilk bezeyi tabak büyüklüğünde açalım. Üzerine aralıklı bir şekilde elimizle iç harcı yayalım. Tavaya yerleştirelim. Ocağı yüksek ayarla açalım, içi buhar olup kaynama noktasına gelince altını kısalım. Çok kısa sürede pişiyor zaten altları kızarınca alalım. Tepsi şeklinde borcama alalım. Üzerine yaş bir bez kapatalım ve borcamında üzerine kapak kapatalım. Pişme esnasında kapağı sık açmayın ki kıymalar buharla pişecek kaçmasın dışarı. Bütün bezelere aynı işlemi yapın biri pişerken diğerini hazırlayabilirsiniz. Birde pişen lahmacunları üst üste koyarken bir düz bir ters koyun yan 1. Koyun diğerininde onun üzerine etli tarafını koyun. Bu ölçüden 28 adet lahmacun çıkar. Afiyet olsun.

Yufkadan lahmacun nasıl yapılır?

Malzemeler

6 tane yufka

600 gram kıyma

3 orta boy domates

5-6 tane sivri biber

1 tane kapya biber (kırmızı)

2 orta boy kuru soğan

Yarım demet maydanoz

Yarım yemek kaşığı biber salçası

1 yemek kaşığı domates salçası

8 diş sarımsak

Pul biber (damak zevkinize göre)

Kimyon

Kekik

Tuz

Yarım çay bardağı su

Yufkayı ıslatmak için:

Yarım su bardağı su (yaklaşık 80 ml)

Yarım su bardağı sıvı yağ

Yapılışı

Öncelikle domateslerin kabuklarını soyun ve minik minik doğrayın. Sivri biberleri ve kapya biberi çekirdeklerinden temizleyerek olabildiğince ufak doğrayın. Geniş bir kaba kıymayı koyarak üzerine soğan ve sarımsakları rendeleyin. Doğradığınız domates ve biberleri ekleyin. Maydanozları ince bir şekilde kıyarak kaba ekleyin. Domates salçası, biber salçası, pul biber, kekik, kimyon, tuz ve yarım çay bardağı suyu ekleyerek rahat sürülebilecek kıvamda bir karışım oluştırun. Yufkalar için yarım su bardağı su ve yarım su bardağı sıvı yağı karıştırın. Tezgah üzerine yufkalardan birini serin ve üzerine hazırladığınız sıvı yağ, su karışımından yufkanın her yanını kaplayacak şekilde sürün. Başka bir yufkayı ıslattığınız yufkanın üstüne serin ( bu yufkaya herhangi bir şey sürmeyin). Yufkanın üstüne yuvarlak bir kalıp koyun ve kuvvetlice bastırıp döndürerek daire şeklinde parçalar elde edin. Diğer yufkalara da aynı işlemi uygulayın. Hazırladığınız iki katlı yufkaları yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin. Dizdiğiniz yufkaların üstüne, hazırladığınız karışımdan sürün ve yapıştığından emin olmak için hafifçe bastırın. Önceden ısıttığınız fırında (180/200 derece) üzerleri kızarana kadar (yaklaşık 15 dk) pişirin. Yemeğiniz hazır, hemen servis edebilirsiniz.