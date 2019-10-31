Tavada gül böreği nasıl yapılır? Tavada gül böreği tarifi
Pratik börekler hazırlamak için ihtiyacınız olan tek araç tavadır. İşte, merak ettiğiniz "Tavada gül böreği nasıl yapılır?" sorusunun cevabı…
Pratik börekler hazırlamak için ihtiyacınız olan tek araç tavadır. İşte, merak ettiğiniz "Tavada gül böreği nasıl yapılır?" sorusunun cevabı…
Tavada gül böreği nasıl yapılır?
Malzemeler:
- 3 adet yufka
- 1 tatlı kaşığı tereyağı
İç harcı:
- Peynir
- Maydanoz
Sosu için:
- 1 adet yumurta
- 1 çay bardağı yoğurt
- 1 çay bardağı süt
- 1 çay bardağı sıvıyağ
İşe sosu hazırlayarak başlamalısınız.
Yufkayı tezgaha serin ve fırça yardımıyla sosu her yere iyice sürün.
Ardından bir kenara peynirli harçtan yerleştirin.
Yufkayı önce rulo şeklinde sarın ardından içe doğru sarın.
Tüm yufkalara aynı işlemi yapın.
Tavada tereyağını ısıtın.
Börekleri tek tek pişirebilirsiniz.
Pişirme aşamasında böreklerin üzerine sostan gezdirebilirsiniz.
Böreklerin iki tarafını da pişirmeniz gerekiyor.
Afiyet olsun.