TAV Milas-Bodrum’da görev değişimi

Geçen yıl salgına rağmen 1 milyon 493 bin yolcuyu ağırlayan Milas-Bodrum Havalimanı, hizmetlerini ara vermeden sürdürüyor. Havalimanı genel müdürlüğüne, 2015’ten bu yana terminal işletme koordinatörü olarak görev yapan İclal Kayaoğlu atandı. Kayaoğlu, 1996’da Havaş Havaalanları Yer Hizmetleri AŞ’de müşteri ilişkileri uzmanı olarak havacılık sektörüne girdi. Atatürk Havalimanı Havaş Yolcu Hizmetleri Müdür Yardımcısı olarak 2001’de göreve başlayan Kayaoğlu, 2002’de Esenboğa Havalimanı, 2003’te Milas-Bodrum Havalimanı Havaş Yolcu Hizmetleri ve Harekat Müdürü olarak görevlendirildi. 2014’te TAV Milas-Bodrum Terminal İşletme Müdürü olan Kayaoğlu, 2015’ten bu yana Terminal İşletme Koordinatörü olarak görev yapıyordu.