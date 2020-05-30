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Ekonomi

TAV, havalimanlarında hazırlıkları tamamladı

Coronavirüse karşı alınan önlemleri tamamlayan TAV Havalimanları, Türkiye’de işlettiği 5 havalimanında 4 Haziran’da yolcuları karşılamaya hazırlanıyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-30 10:54:00 -
TAV, havalimanlarında hazırlıkları tamamladı

TAV Havalimanları tarafından işletilen Ankara Esenboğa, İzmir Adnan Menderes, Milas Bodrum, Alanya Gazipaşa ve Antalya havalimanlarında coronavirüse karşı alınacak önlemlerle ilgili hazırlıklar tamamlandı.

TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Serkan Kaptan, tüm dünyada havacılık sektörünü derinden etkileyen coronavirüs pandemisine karşı bilim insanlarının, ulusal ve uluslararası otoritelerin önerdiği önlemleri tam olarak aldıklarını belirtti. Kaptan, şunları kaydetti: “Yurt dışında işlettiğimiz ve uçuşların açıldığı havalimanlarımızdaki deneyimi de kullanarak, yolcularımıza güvenli ve konforlu bir seyahat deneyimi sunmak üzere çalışacağız. Güvenlikten yiyecek-içecek alanlarına, özel yolcu salonlarından yer hizmetlerine ve duty-free’ye kadar havalimanı değer zincirinin her halkasında yer aldığımız için, yolcularımızın her aşamada en yüksek standartta hizmet almasını sağlayabileceğiz.”

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