TAV Havalimanları yatırımlara hız verecek

Kaptan, “Almatı’da kapasiteyi iki katına çıkarmak üzere yaklaşık 200 milyon dolar yatırımla yeni bir terminal ve ek birimler inşa ediyoruz. Antalya’da da ilk etapta yaklaşık 600 milyon Euro yatırım gerçekleştiriyoruz. Böylece havalimanının yolcu kapasitesi 60 milyona ulaşacak. Aynı zamanda yolcu deneyimini önemli ölçüde geliştireceğiz. Her iki yatırımı da 2024-2025’te hizmete almayı planlıyoruz” şeklinde konuştu.

Aralık ayında kazandıkları ihale kapsamında Ankara-Esenboğa’da yatırıma da bu yıl başlayacaklarını kaydeden Kaptan, burada ilk etapta yeni bir pist yapacaklarını belirtti. Kaptan, TAV Havalimanları Holding’in 2023 yurt dışı operasyonlarına dair de şu açıklamaları yaptı: “Havacılık orta ve uzun vadede büyümeye devam edecek. 2040’ta yolcu sayısının ikiye katlanması ve 19 milyara ulaşması bekleniyor. Bu büyüme 2.4 trilyon dolara varan yatırımı gerektirecek. Rekabetçi çözümler üretecek yetkinliğe sahibiz. Özellikle büyümenin yüksek olacağı Afrika, Orta Asya gibi bölgelere odaklanmayı sürdüreceğiz. Örneğin Nijerya Lagos Havalimanı’nda bu yıl operasyona başlayabiliriz. Karadağ ve Kuveyt’te takip ettiğimiz projeler var. Servis şirketlerimiz de büyümelerini sürdürecek. Örneğin bilişim şirketimiz TAV Technologies son olarak Kazakistan Aktöbe ve Özbekistan Semerkant havalimanlarında iş aldı. Havaş Zagreb Havalimanı’nda yer hizmetlerinin tamamını sunuyor. TAV İşletme Hizmetleri Paris CDG Terminal 1’de yolcu salonlarını açtı. Bugün iştiraklerimizle ürün ve hizmetlerimiz tüm dünyada 30’dan fazla ülkede 100’den fazla havalimanında yer alıyor.”