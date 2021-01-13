TAV Havalimanları Afrika ve Balkanlar’ı radarına aldı

Şener, 2020 gerçekleşmeleri ve 2021 beklentilerine ilişkin yaptığı açıklamada, salgının ilk dalgasında hava yollarına talebin azaldığını, daha sonra da otoritelerin aldığı kararlarla havalimanlarının bir süre kapandığını anımsattı.

Yaşananlar neticesinde tüm dünyada ve Türkiye’de yolcu sayılarında yüzde 70’lere varan düşüş gerçekleştiğini aktaran Şener, buna karşın birbiri ardına onay alan aşı çalışmalarının geleceğe dair umutları yeşerttiğini söyledi.

Sani Şener, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği’nin (IATA) global olarak sektörün zararına ilişkin tahmininin 90 milyar dolardan başladığını, şu anda bu rakamın 140 milyar dolara çıktığını bildirdi.

Yolcu sayısı açısından 2023 yılında 2019’a eş değer seviyelerin yakalanacağına inandığını ifade eden Şener, “2021 ve 2022 kesinlikle 2020’den daha iyi olur ama 2019’u 2023’te yakalayabiliriz diye umuyorum. Bütün bunlar aşıya ve aşının sağlayacağı faydalara bağlı. Aşılama arttıkça salgının azalacağını ve ondan sonra normal hayata döneceğimizi düşünüyorum” dedi.

Böylesi bir ortamda Kazakistan Almatı Havalimanı’nı satın aldıklarını anımsatan Şener, şunları kaydetti:

“Bizim teknoloji, duty free, yiyecek-içecek ve lounge işletme şirketlerimiz, bizim işlettiklerimiz dışında 86 havalimanında daha hizmet veriyor. Ciromuzun yüzde 40’ı şu anda yurt dışından geliyor. Orta Asya, Afrika ve Balkanlar ilgi alanımızda. Büyümekte olan ülkelerde iş yapmamız lazım. Bize yolcu büyümesi gerekiyor. Afrika’ya ‘öncü pazarlar’, Balkanlara, Orta Asya’ya ‘gelişmekte olan ülkeler’ diyoruz. Öncü pazarlarda ve gelişmekte olan ülkelerde hedefimiz oradaki fırsatları değerlendirmek. Hem servis şirketlerimizde hem havalimanı işletme şirketlerimizde o şekilde büyümemize devam edeceğiz.”

“2021’de Türkiye açısından olumlu bir döneme girilecek”

Salgın sonrası süreçte Türkiye’nin önündeki fırsat ve risklere değinen Şener, konuşmasını şöyle tamamladı: “Ülkemiz, uluslararası ticarette bir lojistik merkez olma yolunda zaten. Pandemi sonrası bu alanda yatırımlara devam ederek Türkiye’nin bu konudaki yerini sağlamlaştırmak için daha fazla fırsat ortaya çıkabilir. Üretim merkezlerinin coğrafi olarak çeşitlenmesi üç kıtanın ortasında yer alan ülkemizin coğrafi avantajını daha da öne çıkartacaktır. İş dünyası açısından jeopolitik gerilimler oldukça olumsuz sonuçlar doğuruyor. Özellikle bizim de yoğun olarak iş yaptığımız Körfez ve Orta Doğu’da birtakım güçlükler yaşanıyordu. Bu yılın başında Katar ve diğer Orta Doğu ülkelerinin aralarındaki sorunları yapıcı olarak restore etmesi iş dünyasını rahatlatacaktır. Bu gündemin kısa süre içinde normale döneceğini ve 2021’de Türkiye açısından olumlu bir döneme girileceğini düşünüyorum.”