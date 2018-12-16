TAV havada makas değiştirdi

TAV Havalimanları Holding İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, “Şirket olarak artık makas değiştirdik. Artık büyük havalimanlarının peşinde koşuyoruz” dedi. Şu anda 15 havalimanını işlettiklerini kaydeden Şener, amaçlarının bu sayıyı arttırmak olduğunu dile getirdi. Şener, servis şirketlerinin de etkin olduğunu ve 61 havalimanında hizmet vermeye başladığını da belirtti. 21 ülkede 76 havalimanında yer aldıklarına dikkat çeken Şener, yatırımlarının devam edeceğinin altını çizdi.