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Aktüel

Tatvan’da korona virüsle mücadele toplantısı

Bitlis’in Tatvan ilçesinde korona virüsle mücadele toplantısı düzenlendi.

Yeniakit Publisher
2020-05-12 10:21:46 -
Tatvan’da korona virüsle mücadele toplantısı

Bitlis’in Tatvan ilçesinde korona virüsle mücadele toplantısı düzenlendi.


Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan başkanlığında kaymakamlık makamında gerçekleştirilen toplantıya ilgili kurum amirleri katıldı. Korona virüs ile ilgili ilçede yürütülen çalışmaların masaya yatırıldığı toplantıda değerlendirilme yapılarak ilçenin durumu gözden geçirildi. Virüsle mücadele noktasında alınacak ek tedbirlerin de görüşüldüğü toplantı ile ilgili konuşan Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, zorunlu haller dışında ilçe sakinlerinin evde kalmaları yönünde uyarılarda bulundu. İlk günden bu yana ilçede alınan tedbirlerin titizlikle takip edildiğini kaydeden Kaymakam Özkan, şimdiye kadar her şeyin çok iyi gittiğini, bundan sonraki sürecin de yine uyarılara riayet edilmesiyle daha kolay atlatılacağına inandığını ifade etti.

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