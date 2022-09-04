Tatlıses'in kardeşi sessizliğini bozdu! Ve...

İbrahim Tatlıses'in kardeşi Hüseyin Tatlı, ağabeyi için sessizliğini bozdu. Ağabeyi İbrahim Tatlıses'in geçirdiği kaza hakkında konuşan Hüseyin Tatlı, “Arkadaki kaya olmasa bugün çok farklı şeylerden bahsediyorduk” dedi.

İbrahim Tatlıses'in kardeşi şarkıcı Hüseyin Tatlı, Eskişehir'de sahne aldı. Ağabeyi Hüseyin Tatlı'nın yaşadığı kazayla ilgili konuşan Hüseyin Tatlı, "Herhalde abim şarampole yuvarlanıp akşam halay çektiren dünyadaki ilk kişidir" dedi.

"ARKADAKİ KAYA OLMASA BUGÜN ÇOK FARKLI ŞEYLERDEN BAHSEDİYORDUK"

Ağabeyinin geçen haftalarda geçirdiği kazaya hep birlikte çok üzüldüklerini dile getiren Hüseyin Tatlı, "Biz geçen hafta Aziz kardeşimle, abimin yanındaydık. Sahneden sonra yakalayabildik. Çok büyük bir kaza atlattı. Arkadaki kaya olmasa belki bugün çok farklı şeylerden bahsediyorduk. Rabbime şükürler olsun ki, bu kazadan sıyrıldı. İşin bir diğer tarafı ise, İbrahim Tatlıses, halka mâl olma ve 'İmparator' olma özelliğini akşam sahneye çıkarak gösterdi. Herhalde gündüz şarampole yuvarlanıp akşam sahneye çıkan dünyadaki ilk kişidir. Gülüyoruz, iyi ki gülüyoruz. Çok şükür, en azından ağlamıyoruz" ifadesini kullandı.



