  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yunanistan'da yer yerinden oynadı! Erdoğan’ın sözleri sonrası ülke karıştı

İşte yıkıldığı iddia edilen Kız Kulesi'nin son kareleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti öncesi dikkat çeken açıklama: Barış ve istikrarın korunmasındaki rolü büyük

EYT ile ilgili yeni gelişme: Son 7 yıl detayı

THY, 'yalı yalancısı' İmamoğlu'nun zorbalığını tek tek ifşa etti! 'Defalarca kez basıldı'

Savaşın seyrini değiştirmede hayati rolü olacak! Tamamen milli olarak üretildi

Firariler kudurdu! Alçak FETÖ'den Cihat Yaycı Paşa'ya ölüm tehdidi!

Sahildeki sıra dışı görüntünün nedeni belli oldu

Hangisi yalan söylüyor? Fatih Altaylı ve Garo Paylan arasında tapu kavgası

Ortalık yeniden kızışıyor! Trabzonspor'dan Ali Koç'a olay cevap
Medya Tatlıses'in kardeşi sessizliğini bozdu! Ve...
Medya

Tatlıses'in kardeşi sessizliğini bozdu! Ve...

İbrahim Tatlıses'in kardeşi Hüseyin Tatlı, ağabeyi için sessizliğini bozdu. Ağabeyi İbrahim Tatlıses'in geçirdiği kaza hakkında konuşan Hüseyin Tatlı, “Arkadaki kaya olmasa bugün çok farklı şeylerden bahsediyorduk” dedi.

Yeniakit Publisher
2022-09-04 20:31:00 -
Tatlıses'in kardeşi sessizliğini bozdu! Ve...

İbrahim Tatlıses'in kardeşi Hüseyin Tatlı, ağabeyi için sessizliğini bozdu. Ağabeyi İbrahim Tatlıses'in geçirdiği kaza hakkında konuşan Hüseyin Tatlı, “Arkadaki kaya olmasa bugün çok farklı şeylerden bahsediyorduk” dedi.

İbrahim Tatlıses'in kardeşi şarkıcı Hüseyin Tatlı, Eskişehir'de sahne aldı. Ağabeyi Hüseyin Tatlı'nın yaşadığı kazayla ilgili konuşan Hüseyin Tatlı, "Herhalde abim şarampole yuvarlanıp akşam halay çektiren dünyadaki ilk kişidir" dedi.

"ARKADAKİ KAYA OLMASA BUGÜN ÇOK FARKLI ŞEYLERDEN BAHSEDİYORDUK"

Ağabeyinin geçen haftalarda geçirdiği kazaya hep birlikte çok üzüldüklerini dile getiren Hüseyin Tatlı, "Biz geçen hafta Aziz kardeşimle, abimin yanındaydık. Sahneden sonra yakalayabildik. Çok büyük bir kaza atlattı. Arkadaki kaya olmasa belki bugün çok farklı şeylerden bahsediyorduk. Rabbime şükürler olsun ki, bu kazadan sıyrıldı. İşin bir diğer tarafı ise, İbrahim Tatlıses, halka mâl olma ve 'İmparator' olma özelliğini akşam sahneye çıkarak gösterdi. Herhalde gündüz şarampole yuvarlanıp akşam sahneye çıkan dünyadaki ilk kişidir. Gülüyoruz, iyi ki gülüyoruz. Çok şükür, en azından ağlamıyoruz" ifadesini kullandı.

 

 


Yaptığı kumdan kale bakın neye sebep oldu!
Yaptığı kumdan kale bakın neye sebep oldu!

Dünya

Yaptığı kumdan kale bakın neye sebep oldu!

Beşiktaş'ta Denayer bombası patlamak üzere!
Beşiktaş'ta Denayer bombası patlamak üzere!

Spor

Beşiktaş'ta Denayer bombası patlamak üzere!

Galatasaray Adası'na silahlı saldırı
Galatasaray Adası'na silahlı saldırı

Spor

Galatasaray Adası'na silahlı saldırı

Ferdi Tayfur'un son hali şaşırttı!
Ferdi Tayfur'un son hali şaşırttı!

Medya

Ferdi Tayfur'un son hali şaşırttı!

Galatasaray Adası'na ne oldu? Kimler ateş açtı? Can kaybı var mı?
Galatasaray Adası'na ne oldu? Kimler ateş açtı? Can kaybı var mı?

Aktüel

Galatasaray Adası'na ne oldu? Kimler ateş açtı? Can kaybı var mı?

Kırmızı kart gösteren hakeme bakın ne yaptılar!
Kırmızı kart gösteren hakeme bakın ne yaptılar!

Spor

Kırmızı kart gösteren hakeme bakın ne yaptılar!

Altın çocuk durdurulamıyor! Her maçta atıyor...
Altın çocuk durdurulamıyor! Her maçta atıyor...

Spor

Altın çocuk durdurulamıyor! Her maçta atıyor...

Milli yıldızı fena üzdüler!
Milli yıldızı fena üzdüler!

Spor

Milli yıldızı fena üzdüler!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23