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Medya Tatlıses oğlu ile ilgili son kez konuştu!
Medya

Tatlıses oğlu ile ilgili son kez konuştu!

Söylemezsem Olmaz'a telefonla bağlanan İbrahim Tatlıses küs olduğu oğlu Ahmet Tatlıses ile ilgili yine konuşmadan duramadı. Yorumcuların ''Sizin Bodrum'da yaşadığınız trafik kazasının aynısını oğlunuz Ahmet Tatlı yaşasaydı siz de gider miydiniz, küslük devam ediyor mu?" sorusuna Tatlıses bakın ne yanıt verdi.

Yeniakit Publisher
2022-09-08 16:34:00 -
Tatlıses oğlu ile ilgili son kez konuştu!

Söylemezsem Olmaz'a telefonla bağlanan İbrahim Tatlıses küs olduğu oğlu Ahmet Tatlıses ile ilgili yine konuşmadan duramadı. Yorumcuların ''Sizin Bodrum'da yaşadığınız trafik kazasının aynısını oğlunuz Ahmet Tatlı yaşasaydı siz de gider miydiniz, küslük devam ediyor mu?" sorusuna Tatlıses bakın ne yanıt verdi.

Bodrum'da kaza geçirip ölümden dönen İbrahim Tatlıses canlı yayına bağlandı. Kazayı haber alan ve olay yerine koşan büyük oğlu Ahmet Tatlıses ile ilgili bir soruya da yanıt veren İbrahim Tatlıses herkesi şoke etti.

Daha önce küs oğluna ateş püsküren İbrahim Tatlıses'in hâlâ sinirinin geçmediği ortaya çıktı. Serengil "Kavgalarınız bitmeyecek mi?" diye sorunca ünlü türkücü "Bitmez ben var olduğum sürece bitmez. Şöhret olmanın bedeli..." yanıtını verdi.

Yorumcuların ''Sizin Bodrum'da yaşadığınız trafik kazasının aynısını oğlunuz Ahmet Tatlı yaşasaydı siz de gider miydiniz, küslük devam ediyor mu?" sorusuna Tatlıses şu yanıtı verdi:

"Koşmam dersem yalan söylerim ama en azından artistlik- oyunculuk yapmam. Bu konuyu kapatalım hoş değil!"

 

 

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