Tatlıses kavgası yine alevlendi! Oğul Tatlıses bombayı patlattı…

Kapuz Caddesi'nden 25 Ağustos günü saat 11.00 sıralarında Ortakent yönüne giden Gültekin Gülsoy'un kullandığı 48 BZ 087 plakalı kamyon, bölünmüş yola 60 metre kala yağmurun kayganlaştırdığı yolda kontrolden çıkıp, savrulmuştu. Karşı şeride geçen kamyon, Uğur Yılmaz yönetimindeki içinde İbrahim Tatlıses'in de bulunduğu 35 GH 063 plakalı minibüsle çarpışmıştı.

TATLISES'İN ARACI ALEV ALDI

Kazada minibüste bulunan İbrahim Tatlıses ve beraberindeki şahıslar yaralanmıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edilmişti. Bu sırada Tatlıses'in bulunduğu minibüs, alev almıştı. Aracın yandığını gören Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses, yangın söndürme tüpüyle müdahale etmişti.

Ölümden dönen İbrahim Tatlıses'in çocukları ise büyük şok yaşamıştı. Tatlıses'in çocukları olay yerine koşmuştu.

İbrahim Tatlıses, hastane odasından yayınladığı video ile sağlık durumunun iyi olduğunu duyurmuştu. İbrahim Tatlıses, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilmişti.

Tatlıses'in yanında bulunan ve koruma polisi olduklarını iddia eden kişilerce basın mensuplarının görüntü almalarına izin verilmemişti. Tatlıses, ambulansla önceden planlandığı üzere bu gece Yalıkavak'ta sahne alacağı restorana gitmek üzere hareket etmişti.

İbrahim Tatlıses, aynı günün akşamına taburcu olduktan sonra ambulansla sahne alacağı restorana götürülmüştü.

Sabah’a göre; Tatlıses, ayakları sargılı olarak tekerlekli sandalyeden şarkılarını söylemişti.

Araçta sıkışan İbrahim Tatlıses'in kaza haberini alan oğlu Ahmet Tatlıses küslüğü unutup soluğu olay yerinde almıştı. Babası için uğraşan Ahmet Tatlıses hakkında İbrahim Tatlıses ise olay açıklamalarda bulunmuştu.

"ARTİST, NUMARASINI YAPTI"

İkili arasında geçen konuşma şöyleydi:

B.Ö: Oğlunuz Ahmet, kazadan sonra hastane odasında elinizi öptü mü?

İbrahim Tatlıses: Ben elimi öptürmem kimseye.

B.Ö- Peki, Ahmet'le barış oldu mu?

İbrahim TatlısesBarış marış olmadı. Kimseyle barışmadım.

B.Ö- Ya yapmayın, bu olay vesile olsaydı barışa…

İbrahim Tatlıses burada sinirlendi ve sesini yükselterek cevap verdi…

İbrahim Tatlıses: Gece neredeydi peki? Niye gelmedi programa. Ertesi gün kahvaltıda hep beraberdik; kahvaltıda neredeydi?

B.Ö: Barış olsa iyi olurdu.

İbrahim Tatlıses: Hâlâ barış diyor… Artist; artist… Geldi, numarasını yaptı gitti.

Bu sözlerin ardından İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlıses de suskunluğunu bozdu.

Ahmet Tatlıses, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

"Yılların verdiği yaşanmışlıkla yüreğim nasır tuttu" diyen Tatlıses, şu ifadeleri kullandı:

"AYARSIZ TERAZİDE YÜREK TARTILMAZ"

Son yaşanılan süreçte yine şaşkınlıkla izlediğim, okuduğum, ısrarla yapılan açıklamalar gündemden düşmüyor. 'Artistlik' nedir bilmem, malum benim mesleğim değil. Yılların verdiği yaşanmışlıkla yüreğim nasır tuttu zaten çünkü artık biliyorum ayarsız terazide yürek tartılmaz. Verdiğiniz destek ve yanımda olduğunuzu hissettirdiğiniz sağ duyulu mesajlarınız, kalpten yorumlarınız için teşekkür ederim. Saygılarımla.