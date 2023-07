Tatlıcı’nın 62 milyarlık mirası paylaşılamıyor! Taraflar arasında derin kriz

Salih Tatlıcı’nın (78) 2009’da vefatı ile birlikte geride yüklü bir miras kaldı. Şişli’deki Tat Towers’ın yanı sıra çok sayıda villa, konak, değerli arsa ile iş hanları geriye kalan mallardan bir kaçı. Birçok miras davasında, mirasçılar arasında yaşanabilen ‘kavga’, Tatlıcılar arasında daha da endişe verici boyutta yaşanıyor.

Aile üyelerinin, birbirlerine karşı açtıkları çok sayıda dava ve soruşturma bulunuyor. Bu şikâyetlerin tarafları ise, çoğunlukla, Salih Tatlıcı’nın ilk eşinden olan oğlu M. Tatlıcı (59) ile ikinci eşi Nurten Tatlıcı (73) ve bu evliliğinden olan oğlu Uğur Tatlıcı (46) görünüyor.

Otomobilin camına kanlı bıçak

Geçen ocak ayında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan bir başvuru ise önemli ayrıntılar içeriyor. Nurten Tatlıcı ile Uğur Tatlıcı adına yapılan başvuruya göre, ilk olay 19 Ocak’ta yaşandı. Anılan gün, asistan D. K. uzun yıllardır yanında çalıştığı Nurten Tatlıcı’nın makam aracını Beykoz’daki villadan alarak Maslak’ta bulunan alışveriş merkezine gitti. D. K., Tatlıcı’nın sipariş ettiği eşyaları aldı. D. K., AVM’nin otoparkında bulunan aracın başına gittiğinde ise şok geçirdi. Aracın ön camında ‘Marika’ ismi yazılı bir kâğıt ile üzerinde kan lekeleri olan bir bıçak bulunuyordu. D. K. hemen avukatı aradı, fotoğraf ve videoları çekti; ilgili eşyaları da eldiven takarak poşete koydu.

‘Davaları takip etmeyin’ tehdidi

Bu olayla ilgili suç duyurusunda bulunuldu; D. K. de savcıya ifade verdi. Bu işlemlerin yapılmasından bir gün sonra ise ilginç bir gelişme daha oldu. 21 Ocak günü saat 19.56’da, Nurten Tatlıcı ve oğluna ait UNT Gayrimenkul Yatırım AŞ’nin e-posta adresine “Rum Marika’ya bu mesajı iletin” başlıklı bir mesaj düştü. Evlilikten önceki adı Marika olan Nurten Tatlıcı’ya yönelik ırkçı ifadelerin kullanıldığı mesaj şöyle: “Zındık oğlunun nerede olduğunu bulacağız. Az kaldı. Emdiği gâvur sütünü burnundan getireceğiz Allah’ın izniyle. Bugüne dek uyarılarımızı ciddiye almadınız. Bundan sonrasında ne yapacağınızı ana oğul iyi düşünün.” Mesajın devamında ise davalarının görüldüğü mahkemeler işaret edilerek, ‘dosyaları takip etmeyin’ tehdidinde bulunuldu.



Aracına da takip cihazı konulmuş

Söz konusu ‘tehdit’ mesajı da savcılık ile paylaşılırken, geçen 16 Haziran günü ise Nurten Tatlıcı’nın aracına, araç takip cihazının yerleştirildiği belirlendi. Aracın alt kısmına yerleştirilen cihaz sayesinde, makam aracının an be an takip edildiği anlaşıldı. Savcılık başvuru dilekçelerinde Nurten Tatlıcı’nın 17 yaşındayken Salih Tatlıcı ile evlendiği kaydedildi. Dilekçede, Rum asıllı Tatlıcı’nın, evlilikten sonra, ‘Marika’ olan adını ‘Nurten’ olarak değiştirdiği ve İslam dinini benimsediği bilgisi yer aldı.

Üvey oğula karşı ‘uzaklaştırma’ kararı

Savcılık başvurularında şüpheli konumda ise Salih Tatlıcı’nın ilk eşinden olan oğlu M. Tatlıcı’nın ismi yer aldı. Edinilen bilgilere göre M. Tatlıcı’nın ifadesi henüz alınmadı. Emniyete yazılan yazılarda, şirketin e-posta adresine mesaj atan hesabın sahibinin kim olduğunun araştırılması istendi. Benzer şekilde, aracın önünde bulunan kanlı bıçak ile ilgili kamera kayıtlarının da alınması talimatı verildi. Savcılık başvurusunun yanı sıra, M. Tatlıcı hakkında iki kez ‘uzaklaştırma’ kararı alındı. İstanbul Aile Mahkemesi’nin verdiği son kararın tarihi ise 23 Haziran olarak kayda girdi.

Tatlıcı’nın kabrine bıçak saplanmış

Öte yandan, dev bir miras bırakan Salih Tatlıcı’nın Sarıyer Yeniköy Mezarlığı’nda bulunan kabrine de bıçak saplandığı bilgisi taraflar arasında görülen bir dava dosyasına girdi. Uğur Tatlıcı’nın, İstanbul 37. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı ve 13 Haziran’da görülen karar duruşmasında savunma yapan sanık avukatı, müvekkili ve annesinin (Nurten Tatlıcı) uzun yıllardır tehdit edildiğini öne sürerek “Mehmet Salih Tatlıcı’nın ölümü ile tehdit dozajı artıyor. 2018’de, rahmetlinin kabri ahşaptır, bıçak saplanıyor. Bu tehditlerin boyutunu anlatsam saatler sürer” dedi.

‘Bu gidişle miras kimseye yar olmayacak’

Salih Tatlıcı’nın mezarında da, Nurten Tatlıcı ve oğluna yönelik yazılan bir mektubun da 10 Ekim 2020’de bulunduğu bilgisi savcılık dilekçesinde yer aldı. Anılan mektupta “Salih Tatlıcı’nın ölümünden sonra miras olaylarınızı çok yakından takip ediyorum. Bu gidişle miras kimseye yar olmayacak. Bunu yazın bir kenara. Bunların kafası çok bozuk, sağda solda ‘Gâvur Marika ve o p.ç oğluna mirası yar edecek değiliz’ diyorlar. Ayağınızı denk alın. Nurten’in peşindeler. Mezarlıktaki bıçak olayını unutmayın” ifadelerinin yer aldığı bilgisi dilekçede yer aldı.

İşte ‘paylaşılamayan’ o servet

Salih Tatlıcı’dan geriye kalan mirasın parasal değeri 2.4 milyar dolar olarak hesaplanıyor. Güncel kur ile hesaplandığında TL olarak 62 milyar 400 milyona denk geliyor.

İşte, tereke dosyasına giren ve dudak uçuklatan o servetin listesi:

*Beşiktaş Bebek’te 706 metrekare arsa

*Beykoz Konaklarında 10 villa

*Beykoz’da av köşkü, bir bina, sera ve caminin yarı hissesi

*Beyoğlu’na 5 katlı Mumhane Apartmanı

*Büyükçekmece’de 20 daire ve iki arsa

*Beylikdüzü Yakuplu’da binlerce metrekarelik arsa ve tarlalar.

*Şişli’de bulunan ve 2 kuleden oluşan Tat Towers

*Harbiye’de bulunan Dörtler Apartmanı’nda 10 daire

*Mecidiyeköy Antikacılar Çarşısı’nda 2 dükkân

*Üsküdar Kandilli’de 10 daire ve 2 arsa

*Üsküdar Beylerbeyi’nde içinde 4 köşk olan 44 dönüm arazi

*Vaniköy’de 22 bin 500 metrekarelik iki arsa

*Diyarbakır ve Antalya’da arsa ve tarlalar.