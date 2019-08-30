Tatlıcı dükkanındaki yangın korkuttu
Çorum’da bir tatlıcı dükkanında çıkan yangın korkuttu.30 Ağustos 2019 Cuma 08:54
Çorum’da bir tatlıcı dükkanında çıkan yangın korkuttu.
Edinilen bilgilere göre, Gazi Caddesi’nde bir tatlıcı dükkanının mutfak kısmında ocakta yangın çıktı. Ocaktan alevler yükseldiğini gören iş yeri sahibi, itfaiyeyi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın nedeniyle caddeyi kısa süreli duman kapladı.
Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
YORUM YAZ