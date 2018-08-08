Tatlı yiyerek zayıflamak mümkün mü?

BROWNİ KURABİYE

MALZEMELER:

1 yemek kaşığı süt tozu

1 yemek kaşığı yağı azaltılmış kakao

1 adet yumurta + 1 yumurta akı

1 yemek kaşığı tatlandırıcı

4 yemek kaşığı Yulaf kepeği

3 yemek kaşığı Yulaf ezmesi

2 damla vanilya-butter aroma

2 çay kaşığı kabartma tozu

YAPILIŞI:

Yumurta ve yumurta akını bir kabın içinde çırpın. Daha sonra diğer malzemeleri ekleyin. Elinizle bir süre yoğurun. Oluşan hamurdan parçalar alarak elinizle bastırıp yuvarlak şekiller verin. 120 derecede 10-12 dakika pişirin.

KEPEKLİ KURABİYE

MALZEMELER:

Yarım su bardağı kuru üzüm

yarım su bardağı kuru kayısı

3 yemek kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı vanilya aroması

2 su bardağı kepekli un ya da 1,5 su bardağı un yarım su bardağı kepek

2 adet yumurta

Yarım su bardağı pudra şekeri

1 paket kabartma tozu

YAPILIŞI:

Tüm malzemeleri derin bir kabın içinde iyice yoğurun. Oluşan hamura şekil vererek fırın tepsisine dizin. 180 derecede üstleri kızarana kadar pişirin.

3 MALZEMELİ DİYET KURABİYE

MALZEMELER

3 olgun muz yaklaşık

1/2 bardak badem unu

1/2 bardak kakao

YAPILIŞI:

Muzları çatal yardımıyla ezin ve içine badem unuyla kakaoyu ekleyin. Hamur toparlanana kadar kaşıkla karıştırın. Hamurdan parçalar alarak 120 derecede 8-15 dakika pişirin.

KETEN TOHUMLU KURABİYE

MALZEMELER:

2 yemek kaşığı badem Unu

Yarım yemek kaşığı hindistan cevizi unu

Yarım bardak pudra şekeri

Bir paket kabartma tozu

Yarım paket eritilmiş tereyağ

1 adet yumurta

Bir kase şekersiz limon marmeladı

YAPILIŞI:

Limon marmeladı hariç tüm malzemeleri elinizle iyice yoğurun. Daha sonra oluşan hamurdan parçalar alarak şekil verin ve ortalarını baş parmağınızla bastırın. 120 derecede 20 dakika pişirin. Pişen kurabiyelerin içine limon marmeladı ekleyerek servis edin.

YULAFLI DİYET KURABİYE

MALZEMELER

1 su bardağı yulaf

1 adet muz

1 adet yumurta

Ceviz, kuru üzüm, hurma, incir

1 çay kaşığı kabartma tozu

YAPILIŞI:

Muzları çatal yardımıyla ezin. Diğer malzemeleri küçük parçalar halinde kesin. Tüm malzemeleri bir kabın içinde karıştırın. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişirin.

Afiyet olsun...

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