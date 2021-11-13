'Tatlı Sert'ten kazandı, kumarda kaybetti!

Gündeme gelen bazı bilgilere göre, Müge Anlı'nın ATV ekranlarında sunduğu "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programında olaylara yorumlarda bulunan Avukat Rahmi Özkan'ın yasa dışı bahis sitelerinde bir servet kaybettiği ortaya çıktı.

İddialara göre bu Rahmi Özkan'ın ilk kumar vakası değil.

Kıbrıs'ta da sıklıkla kumar oynadığı iddia edilen Rahmi Özkan'ın adeta bir 'müdavim' olduğu sosyal medyada konuşulan diğer detaylar arasında...

Müge Anlı ve Rahmi Özkan cephesinden konuya ilişkin henüz açıklama gelmedi ancak bu iddiadan sonra Avukat Özkan'ın programda görev alıp almayacağı ise merak konusu.