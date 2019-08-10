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Tatlı krizlerini gidermenin 5 sağlıklı çözümü

Birçok kişinin zaafıdır tatlı... Tatlı yemeyi sevmek ve arada tüketmekle, ona bağımlı olmak arasında büyük bir fark olduğunu unutmamak gerekir. Her zaman, her besinde olduğu gibi miktarına ve sıklığına dikkat etmek çok önemli.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 11:38
Tatlı krizlerini gidermenin 5 sağlıklı çözümü

Sürekli Tatlı İsteği mi Yaşıyorsunuz?

Canınız sürekli tatlı istiyorsa, her yemekten sonra eliniz tatlıya gidiyorsa, açlık halinde konsantrasyon güçlüğü, sinirlilik yaşıyorsanız, yemekten 3-4 saat sonra anormal acıkma durumunuz oluyorsa ve özellikle geceleri uykudan tatlı isteği ile uyanıyorsanız altında başka sebepler de olabilir. Özellikle de bunlara eşlik eden bir karın bölgesi yağlanmanız ve fazla kilolarınız varsa mutlaka bir endokrinoloji ve metabolizma uzmanına danışın. İnsülin direnci, hipoglisemi veya tatlı isteğini tetikleyebilecek herhangi başka bir hormonal problem yaşıyor olabilirsiniz.

Eğer  tatlı isteğinizin altında yatan metabolik bir sorun yoksa; tatlı yemek alışkanlığınız haline gelmiş ve damak tadınızı o şekilde geliştirmiş olabilirsiniz. Veya psikolojik olarak tatlı tüketmenin sizi daha mutlu ettiğine ve tatlıyemeye ihtiyacınız olduğunuza inanıyor olabilirsiniz.

Tatlı Krizine 5 Sağlıklı Çözüm

1. Kahvaltıyı atlamayın ve kahvaltınızda mutlaka sizi uzun süre tok tutacak ve kan şekerinizi dengeleyecek protein kaynağı bir besine yer verin. Yumurta, peynir, süt, Quark veya yoğurt iyi seçimlerdir.

2. Gün içinde 1-2 ara öğün yapmayı deneyin. Böylece ana öğüne kadar çok acıkmamış ve kan şekeri dengenizi daha iyi sağlamış olursunuz.

3. Günlük beslenmenizdeki basit karbonhidratları kompleks olanlarla yer değiştirin. Kompleks karbonhidratlara yönelmek için beyaz ekmek yerine, tam tane tahıllı ekmekler, pirinç yerine bulgur, kinoa, karabuğday, kuru baklagilleri tercih edebilirsiniz.

4. Gün içinde yeterli lif almaya özen gösterin, lifli besinler daha uzun süre tok kalmanıza yardımcı olarak tatlı krizlerini önleyebilir. Tam tane tahıllı besinler, kuru baklagiller, sebze ve meyveler lifli besinler arasındadır.

5. Açlığa karşı herhangi bir hassasiyetiniz, bozulmuş glukoz toleransı, hipoglisemi ve insülin alınımında bozukluk,prediyabet veya diyabet gibi bir teşhisiniz varsa, tek başına karbonhidrat tüketmeyin. Yanına mutlaka protein ekleyin. Protein şekerin daha yavaş emilmesini sağlar. Ara öğünde protein açısından da dengeli ve tatlı isteğinizi azaltabilecek seçimler yapın.

Yüksek Proteinli İyi Tatlı

Sütlü tatlılar, tatlı ihtiyacınızı karşılarken aynı zamanda hem protein hem de kalsiyum da içerirler. Quark, benim tatlı ihtiyacımı karşılayan severek tükettiğim ara öğünlerimden biri. Yüksek protein içeriğine sahip Quark da, hem yetişkinler hem de çocuklar için iyi bir ara öğün seçeneği olabilir. Günlük enerjinin yaklaşık %10-15’inin ara öğünlerden sağlanacağı düşünülürse, bu proteinli tatlı uygun kalori ve protein içeriğiyle ara öğünler için uygun bir alternatif.

Quarkınızı Zenginleştirin!

Sade Quark’ın içine ekleyebileceğiniz besinlerle faydasını daha da artırabilirsiniz. Benim favorim daha uzun süre tok tutması ve bağırsak sağlığını desteklemesi için yulaf, antioksidan kapasitesini artırması için kırmızı meyveler ve kan şekeri dengesi sağlaması için tarçın. Daha uzun süre tokluk için üzerine yağlı tohumlar da ekleyebilirsiniz. 1 kutu sade Quark protein ihtiyacını desteklemenin yanı sıra, günlük kalsiyum ihityacının yetişkinler için %35-40, çocuklar içinse %45-50’sini karşılamaya yetiyor. 1 kutu sade Quark sütten gelen proteiniyle yetişkinlerin günlük protein ihtiyacının yaklaşık %20-25’ini karşılamaya da yardımcı oluyor.

Kaynak: meraklımelehat.com

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 11:58
  1. tatlı krizi

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