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Sosyal Medya Tatilini Yunan adalarında yapıp ta “Hac paranızı fakirlere verin” diyenlere böyle seslendi: Siz var ya az şerefsiz değilsiniz
Sosyal Medya

Tatilini Yunan adalarında yapıp ta “Hac paranızı fakirlere verin” diyenlere böyle seslendi: Siz var ya az şerefsiz değilsiniz

Yeniakit Publisher
2024-06-21 14:59:00 -

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla tanınan ‘ESRA’ isimli X kullanıcısı öyle bir konuyu yakaladı ki laik seküler kesimi ters köşe yaptı.

Sosyal Medya hesabı üzerinden seslenen Esra isimli X kullanıcısı laik seküler kesimi yine ters köşeye oturttu. “Hac paranızı bir fakire verin diyenler size sesleniyorum….” Diyen kullanıcı “9 günlük bayram tatilinde Yunan adalarına gidenlere seslenerek “Siz var ya az şerefsiz değilsiniz” dedi. İşte o videonun tamamı…

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