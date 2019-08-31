Tatilin adresi Tatil Dükkanı

Tempo dolu geçen bir yılın ardından güzel ve dinlendirici bir tatil yapmak herkesin olduğu gibi sizlerin de en doğal hakkı olmaktadır. TatilDükkanı, bu noktada sizlere en uygun fiyatlarla en özgün, en dinlendirici, en huzur dolu tatili sunuyor. Firma 2013 yılından bu yana vermiş oldukları hizmet ile beraber arkasında çok sayıda mutlu müşteri bırakmayı başarmış görünüyor. Erken rezervasyon fırsatları, herkese uygun tatil seçenekleri, yurtiçi ve yurtdışı olmak üzere binlerce otel seçeneği ile çok geniş bir yelpazeyi ellerinde bulunduruyorlar. Firmanın en çok tercih edilen hizmetleri arasında termal oteller ve kaplıca otelleri de bulunuyor. Özellikle mütevazi ailelerin sıklıkla tercih etmekte oldukları bu tatil seçenekleri için en doğru adres tatildukkani.com olmaktadır.

Erken Rezervasyon Fırsatları

Yorucu bir yılın ardından gerçekleştireceğiniz tatil ile kendinize vermiş olduğunuz değeri göstermiş oluyorsunuz. Sizlere en az sizin kadar değer vermekte olan Tatil Dükkanı bu noktada sizlere termal otellerde sundukları tatil fırsatları ile şüphesiz en iyi hizmeti vermektedir. Erken rezervasyon fırsatları için Alanya'dan Side'ye, Bodrum'dan Marmaris'e kadar hemen her tatil bölgesinde lüks otellerde tatilinizi yapabiliyorsunuz. Üstelik firmanın sizler için sunmakta olduğu özel indirimlerle de beraber, sezon fiyatlarının çok daha altında fiyatlarla tatilinizi yapabilme imkanlarınız bulunuyor. Yapmanız gereken tek şey ise firmanın profesyonel ekipleriyle bir an önce iletişime geçerek hayallerinizi süsleyen tatili anlatmaktan geçiyor.

Yurtiçi Otelleri

Ailenizle veya dostlarınızla yapmayı planladığınız tatil için, Tatil Dükkanı çalışanları her zaman sizlerin hizmetinde bulunuyor. Yurtiçi Otelleri konusunda çok geniş bir ağa ve portföye sahip olan tatildükkanı.com çalışanları, Alanya, Belek, Side, Kemer, Bodrum, Marmaris, Didim gibi çok sayıda tatil yöresinde herkese uygun otelleri listeliyor. Ege ve Akdeniz'in göz bebeği olan; İzmir, Muğla, Aydın, Antalya'da bulunan çok sayıda fırsat oteli yurtiçi otel arayışlarınız için firmanın sitesi içerisinde sizler için filtrelenmektedir. Tüm bu şehirlerin ve bölgelerin yanı sıra Denizli, Bursa, Yalova, Afyon ve Ankara gibi güzide şehirlerimizde bulunan termal ve kaplıca otelleri de sizler için özenle seçilmektedir. Göz yormayan bir ara yüze sahip olan tatildükkanı.com yurtiçi otellerinde sizleri aileniz ve en sevdiğiniz dostlarınızla bir araya getirmeyi başarıyor.

Kıbrıs'ta Tatil

Tatil Dükkanı firması, yılların vermiş olduğu tecrübeyle beraber yurtiçinde olduğu kadar yurtdışında da çok sayıda otel hizmeti ile kaliteyi tatil severlerin ayağına kadar getiriyor. Firma ve çalışanları her zaman müşteri odaklı politikalarını kendilerine esas ilke olarak benimseyerek en doğru seçeneklerle müşterilerinin karşılarına çıkıyor. Kıbrıs'ta tatil yapmak isteyen siz değerli müşterileri için; Girne, Magusa, Bafra ve Lefkoşa'da çok sayıda otel ile anlaşmaları bulunuyor. Yavru vatandaki onlarca otel ile beraber sizleri Akdeniz'in eşsiz denizine, Kıbrıs'ın eşi benzeri bulunmayan tarihi ve kültürel mirasına ulaştırıyorlar. Tatilin en gözde yerlerinden birisi olan Kıbrıs'ta tatilinizi yaparak, eşsiz bir deneyime sahip olmak için tatildükkanı.com adresini ziyaret edebilir ve şimdiden rezervasyonunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

Kıbrıs Otelleri

Kıbrıs denince akla ilk gelen şeyler arasında; lüks oteller, otellerin casinoları, Akdeniz'in masmavi suları, Kıbrıs'ın tarihi dokusu bulunuyor. Tatil Dükkanı firması tüm bu ögeleri bir araya toplayarak sizlere Kıbrıs'ın en lüks otellerini listeliyor. Üstelik ister sezonda olsun isterse başka mevsimlerde olsun her zaman için en uygun fiyatlarla sizleri sunmayı başarıyorlar. Her bütçeye uygun Kıbrıs Otelleri, erken rezervasyon fırsatlarıyla daha da uygun hale gelmiş oluyor. Elexus, Merit, Kaya gibi çok sayıda otel seçeneği firmanın portföyünde sizlerin tatil hayallerini süslemek üzere bekliyor.

Son Dakika Otelleri

Tatil Dükkanı firmasının siz değerli misafirleri için hazırlamış olduğu en iyi hizmetlerden birisi de son dakika otelleri olmaktadır. Son dakika otellerinden yararlanacağınız fırsatların içerisinde kaplıca ve termal otelleri de bulunmaktadır. Bu oteller için hazırlanmış olan sayaçlar ile beraber ekstra indirimler kazanmanız mümkün oluyor. Böylece son derece lüks ve kaliteli bir otelde ekstra bir indirim kazanma hakkınız oluyor. Firmanın bu düşüncesi ile beraber tatiliniz neredeyse tüm imkanlar birleşince %50'nin altına kadar iniyor. Firmanın tüm bu yenilikçi hizmetlerinden faydalanmak için sadece birkaç dakikanızı ayırarak hayallerini kurduğunuz tatil fırsatını yakalama olanağına sahip bulunuyorsunuz.

Yurtiçi ve Yurtdışı Tatil Turları

Tatil planlarını oluşturan kişilerden kimileri kendi rotalarını belirlerken, kimileriyse tatil turlarına katılarak bu turların imkanlarından yararlanırlar. Lisanslı ve belgeli bir firma olarak Tatil Dükkanı, sizlere çok sayıda tatil turu paketi hazırlıyorlar. Bu turların içerisinde son derece popüler olan yurtiçi ve yurtdışı tatil turları bulunuyor. Yurtiçi turları içerisinde; İzmir'den Kapadokya'ya, Karadeniz'den Batum'a kadar çok sayıda tatil fırsatı sizler için bulunurken, yurtdışı turları içerisinde; Avrupa'dan Uzak Doğu'ya kadar çok sayıda vizeli ve vizesiz tatil turu bulunuyor. Tamamen siz değerli müşteri için oluşturulan rotalar dahilinde, önceden hazırlanan sözleşmeler ile beraber tatil turunuzun tüm içerikleri detaylandırılıyor. Tatilinizin rotası baştan sona kadar detaylandırılırken, sizlereyse sadece bu rotanın keyfini sonuna kadar çıkarmak kalıyor.

Kültür Turları ve Gemi Turları

Tatil Dükkanı, yılların vermiş olduğu tecrübe ve profesyonel bir ekiple çalışmanın başarısıyla beraber yıllardır başarılı ve rüya gibi turlar gerçekleştiriyorlar. Kültür turları ve gemi turları firmanın her zaman içerisinde bulundurduğu tatil rotalarından oluşuyor. Senenin tüm zamanlarında, Karadeniz'den Kapadokya'ya, Batum'a kadar, Pamukkale'den İzmir'in saklı tüm köylerine kadar çok sayıda kültür turu en uygun fiyatlarla sizler için hazırlanıyor. Firmanın gemi turları içerisinde bulunan; Yunan Adaları turları, Baltık Başkentleri turları ve Norveç Fiyortları turları da ömrünüzde kesinlikle görüp gezmeniz ve deneyimlemeniz gereken yerlere sizleri rüya gibi bir yolculukla ulaştırmayı başarıyor.

İstanbul'dan hareket ederek Dünyaca ünlü olan Costa Magica gemisiyle beraber İsveç / Stocholm, Finlandiya /Helsinki, Rusya /St. Petersburg, Estonya /Tallinn gibi ülkelerin tarifsiz güzelliklerine tanık olmanızı sağlıyorlar. Bu eşsiz tur için özel indirimlerden faydalanarak, asla unutamayacağınız bir rotaya dahil olmak için en kısa süre içerisinde tatildükkani.com adresini ziyaret edebilir veya 444 10 31 numaralı telefondan firma çalışanlarına ulaşabilirsiniz.

Termal ve Kaplıca Otelleri

Firmanın sizler ve aileniz için sağlamış olduğu tatil imkanlarından birisi de termal oteller ve kaplıca otelleri olmaktadır. Bursa, Yalova, Afyon, Denizli ve Ankara gibi termal açıdan zengin olan şehirlerimizde termal otellerde tatilinizi geçirebilirsiniz. Avrupa'nın termal su turizmi açısından 1. sırada yer alan ülkesi olarak Türkiye'de çok sayıda yerli ve yabancı turist tercihlerini termal otellerinden yana kullanıyor. Tatil dükkanı ise en gözde şehirlerdeki en konforlu oteller ile sizlere hizmet veriyor. İnsan sağlığı açısından 20'nin üzerinde direkt faydası bulunan kaplıca ve termal suları, bütün senenin yorgunluğunu alarak sizlere tarifsiz bir huzur ortamı sunmayı başarıyor.

Bu ortamda 1. planda sizler bulunurken, Tatil Dükkanı firması bu durumun bilincinde olarak çalışmalarını yürütüyor. Sizlere en iyi, en kaliteli termal otelleri en uygun fiyatlarla sunmayı başaran firma, profesyonel çalışanları ve yöneticileri ile bu durumu sürekli olarak geliştirmek adına çalışmalarını sürdürüyor. Sizler eşiniz ve çocuklarınızla beraber termal sularda tatilinizi geçirip, doğanın keyfini çıkarırken tüm bu imkanları en kolay ödeme yöntemleriyle sizlerin bütçesini yormadan bu hizmetlerden faydalanmanızı sağlıyor.