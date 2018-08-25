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Tatilin 8'inci gününde trafik kazaları 20 can aldı

Kurban Bayramı tatilinin 8'inci gününde yurdun farklı illerinde meydana gelen trafik kazalarında 20 kişi hayatını kaybetti, 113 kişi yaralandı.

25 Ağustos 2018 Cumartesi 17:00
Tatilin 8'inci gününde trafik kazaları 20 can aldı

9 günlük Kurban Bayramı tatilinin 8'inci gününde Çorum, Ankara, Elazığ, Gaziantep, Muğla, Kırıkkale, İstanbul, Kocaeli, Şanlıurfa, Zonguldak, Aydın, Sivas, Erzincan, Konya, Sakarya, Samsun, Denizli, Tekirdağ, Kırşehir ve Kocaeli'de meydana gelen trafik kazalarında toplam 20 kişi öldü, yaralanan 113 kişi hastanelere kaldırıldı.

Yollarda trafik yoğunluğunun başladığı 17 Ağustos Cuma günü mesai bitiminden Kurban Bayramı tatilinin 8'inci günü saat 16.30'a kadar yurt genelinde şehirler arası ve şehir içi yollar ile kırsal yerleşim birimlerinde meydana gelen trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 132'ye, yaralananların sayısı 784'e yükseldi. 

 

Haber Tarihi: 25 Ağustos 2018 Cumartesi 17:00
  1. Kırıkkale
  2. Zonguldak
  3. Şanlıurfa
  4. Tekirdağ
  5. Sivas
  6. Samsun
  7. Sakarya
  8. Muğla
  9. Konya
  10. Kocaeli
  11. Kırşehir
  12. İstanbul
  13. Gaziantep
  14. Erzincan
  15. Elazığ
  16. Denizli
  17. Çorum
  18. Aydın
  19. Ankara
  20. Kurban Bayramı
  21. tatil
  22. trafik kazaları
  23. Anadolu Ajansı

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