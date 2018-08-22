Tatilin 5. gününde acı bilanço: 96 ölü, 510 yaralı

Kurban Bayramı tatilinin beşinci gününde yurdun çeşitli illerinde meydana gelen trafik kazalarında 29 kişi yaşamını yitirdi, 104 kişi yaralandı. Böylelikle yollarda trafik yoğunluğunun başladığı 17 Ağustos Cuma günü mesai bitiminden Kurban Bayramı tatilinin beşinci günü saat 17.00'ye kadar yurt genelinde şehirler arası ve şehir içi yollar ile kırsal yerleşim birimlerinde meydana gelen trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 96'ya, yaralananların sayısı 510'a yükseldi.

Dokuz günlük Kurban Bayramı tatilinin beşinci gününde Balıkesir, Erzincan, Sivas, Kars, Antalya, Burdur, Ankara, İzmir, Sinop, Bilecik, Gaziantep, Kırıkkale, Niğde, Düzce, Kütahya, Gümüşhane, Kırşehir, Kahramanmaraş, Bursa, Bingöl, Samsun ve Malatya'da meydana gelen trafik kazalarında 27 kişi öldü, 104 kişi yaralandı.

Böylelikle yollarda trafik yoğunluğunun başladığı 17 Ağustos Cuma günü mesai bitiminden Kurban Bayramı tatilinin beşinci günü saat 17.00'ye kadar yurt genelinde şehirler arası ve şehir içi yollar ile kırsal yerleşim birimlerinde meydana gelen trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 96'ya, yaralananların sayısı 510'a yükseldi.