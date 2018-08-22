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Tatilin 5. gününde acı bilanço: 96 ölü, 510 yaralı

Kurban Bayramı tatilinin başladığı 5 günden bu yana meydana gelen trafik kazalarında toplam 96 kişi yaşamını yitirirken 510 kişi de yaralandı.

22 Ağustos 2018 Çarşamba 21:28
Tatilin 5. gününde acı bilanço: 96 ölü, 510 yaralı

Kurban Bayramı tatilinin beşinci gününde yurdun çeşitli illerinde meydana gelen trafik kazalarında 29 kişi yaşamını yitirdi, 104 kişi yaralandı. Böylelikle yollarda trafik yoğunluğunun başladığı 17 Ağustos Cuma günü mesai bitiminden Kurban Bayramı tatilinin beşinci günü saat 17.00'ye kadar yurt genelinde şehirler arası ve şehir içi yollar ile kırsal yerleşim birimlerinde meydana gelen trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 96'ya, yaralananların sayısı 510'a yükseldi.

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Dokuz günlük Kurban Bayramı tatilinin beşinci gününde Balıkesir, Erzincan, Sivas, Kars, Antalya, Burdur, Ankara, İzmir, Sinop, Bilecik, Gaziantep, Kırıkkale, Niğde, Düzce, Kütahya, Gümüşhane, Kırşehir, Kahramanmaraş, Bursa, Bingöl, Samsun ve Malatya'da meydana gelen trafik kazalarında 27 kişi öldü, 104 kişi yaralandı.

Böylelikle yollarda trafik yoğunluğunun başladığı 17 Ağustos Cuma günü mesai bitiminden Kurban Bayramı tatilinin beşinci günü saat 17.00'ye kadar yurt genelinde şehirler arası ve şehir içi yollar ile kırsal yerleşim birimlerinde meydana gelen trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 96'ya, yaralananların sayısı 510'a yükseldi.

 

 

Haber Tarihi: 22 Ağustos 2018 Çarşamba 21:28
  1. Düzce
  2. Kırıkkale
  3. Sivas
  4. Sinop
  5. Samsun
  6. Niğde
  7. Kahramanmaraş
  8. Malatya
  9. Kütahya
  10. Kırşehir
  11. Kars
  12. İzmir
  13. Gümüşhane
  14. Gaziantep
  15. Erzincan
  16. Bursa
  17. Burdur
  18. Bingöl
  19. Bilecik
  20. Balıkesir
  21. Antalya
  22. Ankara
  23. kurban bayramı
  24. tatil
  25. kaza

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