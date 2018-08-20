Tatile gidecekler dikkat! Hırsızlardan inanılmaz yöntem

Sözcü gazetesinin haberine göre, tatilcilerin İstanbul'dan ayrılmasını fırsat bilen hırsızlar, sokaklara çıktı. İstanbul’da Maltepe ve Kartal bölgesinde sık sık yaşanan plaka hırsızlıklarında bölgeye musallat olan hırsızlar, bazen araçlara zarar vererek otomobillerin plakalarını çalıp kayıplara karışıyor. Hırsızlar hem kamu kuruluşlarının bayram tatili nedeniyle kapalı olduğu günlerde vatandaşı mağdur ediyor, hem de hesapta olmayan harcamalar yapmasına neden oluyor. Ayrıca kötü niyetli insanların eline geçmesi durumunda bu plakalar suça karışabiliyor.



Peki araç plakanız çalınması durumunda ne yapmalıyız? Karayolları Trafik Yönetmeliği’ne göre tescil plakasının biri veya ikisinin çalınması ya da her ikisinin kaybolması halinde, aracın kayıtlı olduğu veya araç sahibinin yerleşim yeri adresinin bulunduğu yerdeki trafik tescil kuruluşu tarafından Emniyet Genel Müdürlüğü’nce yeni bir plaka veriliyor. Bunun için önce en yakın karakola gidip en kısa sürede tutanak tutturmalısınız. Sonra polis tarafından size verilen tutanakla trafik tescil müdürlüğüne gidip yeni ruhsat ve plaka için başvuru yapmanız gerekiyor. Vergi ve harçlar dahil 256 TL gibi bir masraf ödeyerek yeni ruhsatınıza ve plakalarınıza kavuşabilirsiniz.



PLAKA TANIMA SİSTEMİ ALARM VERİYOR



Emniyet Genel Müdürlüğü Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ile tüm karayollarında bulunan dijital sistemlerle araçların plakalarını tarıyor. Plakası çalıntı veya kayıp olan araçlar bu sistemde alarm vererek polisi uyarıyor.



Çalınan plakalar tescil kaydından siliniyor ancak bu plakalar çalıntı tarihinden itibaren 10 yıl süreyle araç tescil bilgisayar sisteminde muhafaza edilerek aranmaya devam ediliyor. Bu süre sonunda bulunamayan araçların bilgisayar plaka kayıtlarının düşüm işlemi yapılıyor. Çalınan plakalar Gelir İdaresi Başkanlığına elektronik sistemle, bunun mümkün olmaması halinde ise en geç 15 iş günü içinde yazılı olarak ilgili vergi dairesine bildiriliyor. Bu araçların çalıntı bilgisi, şasi ve motor numarası üzerinden takip edilerek boşa çıkan plakalar, diğer araçlara tescil plakası olarak veriliyor.



BULUNAN PLAKALARA NE OLUYOR



Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre çalıntı plakaların bulunması halinde araç plakaları, araç sahibine yapılacak tebligat tarihinden itibaren 15 gün içinde Emniyet Genel Müdürlüğünce belirlenen listelerdeki harf ve rakam grupları ile değiştirilecek. Bu süre içinde tescil plakalarının bulunduğunun yazılı beyanı halinde, başka bir işleme gerek kalmaksızın sistemden çalıntı/kayıp şerhi kaldırılacak.