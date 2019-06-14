Tatilde verilerinizden uzak kalmayın

Yaz aylarının gelmesi ile birlikte tatil hazırlıklarıda yapılmaya başladı. Tatile çıktığınızda verilerinize 7 gün 24 saat her yerden ulaşımı sağlayan windows sanal sunucu hizmeti ile binlerce kilometre uzakta olsanız bile telefonunuzdan veya herhangi bir bilgisayardan verilerinize ulaşmanın özgürlüğünü yaşıyor ve tatilde gözünüz arkada kalmıyor.

‘Windows sanal sunucu’ hizmeti ile bilgisayarınızdan binlerce kilometre uzakta olsanız bile kurumunuza veya şirketinize ait dosyalar, e-postalar, videolar ve bütün verilerinize güvenli bir şekilde ulaşmanızı sağlıyor. Sanal sunucuları kiralamak ise sandığınız kadar da pahalı gözükmüyor, paketlerine göre değişiklik gösteren fiyatlarla satışa sunulan kiralama işleminde aylık 25 TL’ye bile bu hizmetten faydalanılabiliyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan hizhosting.com genel müdürü Caner Çakı, “dünyanın öbür ucunda olsanız dahi windows sanal sunucu ile bilgisayarınızdaki bütün verilere telefonunuzdan, tabletinizden veya herhangi bir bilgisayardan ulaşabilme özgürlüğüne sahip oluyorsunuz. Tatilde, iş seyahatinde istediğiniz anda bilgisayarınız yanınızda olmasa bile bilgiler her an erişebilmenin özgürlüğünü yaşıyorsunuz. Sisteminden faydalanan şirketler, daha düşük maliyetlere daha yüksek kalitede hizmet almış ve zaman kaybını da minimize etmiş oluyor. Belirli bir kira bedeli ödeyen kullanıcıların, böylelikle zaman ve iş gücü kaybını da önleyerek büyük tasarruf sağladıklarını söyleyebiliriz" dedi. Windows sanal sunucu kullananların bu sistemle bir anlamda hayatlarının da kolaylaştığını hatırlatan Çakı, "Bu sistemi kullananların avantajlarından biride bilgilerini sistemimize yedeklemiş olmalarıdır. Kendi bilgisayar sistemlerinde olası bir arıza durumunda korkmalarına gerek yok. Çünkü veri depolama merkezlerimizde bu bilgiler güvenli bir şekilde muhafaza edildiği için hiç bir sorun yaşamadan başka bir bilgisayar ile bağlanarak verilerine ulaşmaya devam edebilirler. Bu bilgiler minimum 2 çalışır, 2 yedek olmak üzere 4 diskin içerisinde depolanmış bir şekilde kullanıcıları için hazır durumdadır. Disklerde arıza oluşsa bile yedek diskten hizmet almaya devam ederler" ifadelerini kullandı.