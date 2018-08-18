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Tatilcilerin sıra çilesi! Uzun kuyruklar oluştu

Tekirdağ'daki feribot iskelelerinde Kurban Bayramı tatili dolayısıyla araç yoğunluğu yaşanırken, tatile gitmek isteyen vatandaşlar, saatlerdir feribota binmek için sıra bekliyor.

18 Ağustos 2018 Cumartesi 12:17
Tatilcilerin sıra çilesi! Uzun kuyruklar oluştu

Kurban Bayramı nedeniyle İstanbul ve yakın illerden gelip Tekirdağ üzerinden feribotları kullanarak Bandırma, Avşa ve Marmara adalarına geçmek isteyen tatilciler, kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu. Türkiye Denizcilik İşletmeleri Tekirdağ Limanı'nda, araç kuyrukları zaman zaman 4 kilometreyi aşarken, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri de herhangi bir olumsuzluğa karşı limanda tedbir aldı.

“AŞIRI YOĞUNLUK VAR”

İstanbul’dan gelip Tekirdağ’da sıra çilesi çeken Yılmaz Katırcı, “İstanbul’dan geliyoruz. Kısmet olursa inşallah Marmara Adası'na gideceğiz. Aşağı yukarı burada bir saattir sıra bekliyoruz. Bugün bayağı aşırı yoğunluk var” dedi.

“2 SAATTİR BURADA SIRA BEKLİYORUM”

İstanbul’dan gelip Tekirdağ üzerinden Marmara Adası'na bayram tatiline giden Erkan Yıldız isimli vatandaş ise, “2 saattir burada sıra bekliyorum. Bayağı da araba ve sıra var. Saydık sadece bulunduğumuz alanda 80 araba falan var” diye konuştu.

“BU GİDİŞLE BUGÜN BURADA KALACAĞIZ”

Feribot sırası bekleyen tatilci Funda Günaçan isimli vatandaş ise, “İstanbul’dan geldik. Yaklaşık 300 tane araba var sırada herhalde bu gidişle bugün geçemeyeceğiz. Bu gidişle bugün burada kalacağız. Bayram tatili nedeniyle adaya gidiyoruz. Orada yazlığımız var” ifadelerini kullandı.

Tatil sırası bekleyen Mert Akansular da, “Ailece tatile gitmek için geldik. Şu anda feribot sırası bekliyoruz. Sıra inşallah ilerleyecek daha kötü durumlarını da gördük. İçimizi karartmak istemiyoruz. İnşallah hızlı bir şekilde ilerleyecek” diye açıklamada bulundu.

Kurban Bayramı nedeniyle feribot önünde oluşan yoğunluk sürüyor.

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2018 Cumartesi 12:17
  1. Tekirdağ
  2. İstanbul
  3. Kurban bayramı
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