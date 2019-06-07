Tatilcilerin dönüşü başladı... İşte son durum

Trafiğe takılmamak için Ramazan Bayramı'ndan erken dönmeyi tercih edenler nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikametinde akıcı yoğunluk yaşanıyor.

Bazı bölgelerde ise meydana gelen trafik kazaları nedeniyle zaman zaman trafikte yığılma oluşuyor.

Özellikle Anadolu Otoyolu'nun Gerede-Karadeniz Bağlantı Yolu, Yeniçağa, Dağkent ve Elmalık ile Bolu Dağı Tüneli kesimlerinde yoğunluk gözleniyor.

Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, Anadolu Otoyolu ve D100 Karayolu Bolu geçişlerinde trafiğin yarın sabah ve hafta sonu artarak yoğunlaşmasına karşı tedbirlerini artırdı.

Sürücüler, oluşabilecek kazalar nedeniyle trafiğin aksamaması için polis ekipleri tarafından ve yol üzerindeki tabelalarla uyarılıyor.

Bayram tatili dönüş trafiği başladıdaha fazla video için

Kocaeli'de son durum

Ramazan Bayramı'nın son gününde İstanbul'a dönen tatilciler, Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli bölümünde zaman zaman trafik yoğunluğu oluşturuyor.



Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönü İzmit kesiminde, Gültepe Tüneli, Bekirdere rampası ve Kartepe'de yolun iki şeride düştüğü bölgelerde akşam saatlerinde başlayan araç yoğunluğu devam ediyor.

Yoğunluk, zaman zaman Sapanca gişeler ile izmit batı gişeler, Alikahya mevkisi ve Kandıra gişelere kadar uzanıyor.

Bu yoğunluk Gültepe Tüneli'nden itibaren azalırken, Derince, Körfez, Dilovası, Gebze ve Çayırova mevkilerinde trafikte aksama yaşanmıyor.

Otoyolun Ankara yönü ile Osmangazi Köprüsü ile Eskihisar Feribot İskelesi ve D-100, D-130 ile D-605 kara yollarında ise yoğunluk olmasına rağmen trafik normal akışında sürüyor. Trafik yoğunluğunun ilerleyen saatlerde artması bekleniyor.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri de yol kontrollerini aralıksız sürdürerek sürücüleri uyarıyor.