Tatilcileri bin 138 seferde feribotla taşıdı

Ramazan Bayramı tatili döneminde feribotlara rağbet arttı. Toplam dört feribotla Eskihisar-Tavşanlı hattında karşılıklı olarak yolcu taşıyan Negmar Denizcilik AŞ’ye bayram döneminde talep yağdı. Şirketin genel müdürü Eşref Serbes, Yeni Akit’e yaptığı açıklamada rahat ve konforlu olan feribotlarına ilginin yoğun olduğunu belirtti.

Serbes, Ramazan Bayramı tatilinde bin 138 seferle 49 bin 500 taşıta ve 200 bin yolcuya hizmet verdiklerini dile getirdi. Serbes, en çok otomobil kullanıcıları tarafından tercih edildiklerini vurgulayarak, “Tabii ki İstanbul-Ege hattında taşımacılık yapan nakliye firmalarının da portföyümüzde önemli yeri bulunuyor” dedi.

Kuyruklar son buldu

Feribotlarının 7/24 çalıştığını anlatan Serbes, şöyle devam etti: “Her 15 dakikada bir sefer icra ederek araç kuyruklarının önüne geçiyoruz. Şükür ki daha evvel yaz aylarında ve tatil dönemlerinde bölgede sıkıntılara neden olan kuyruklar 2013’te bizim devreye girmemiz, 2016’da da Osmangazi Köprüsü’nün hayat bulmasıyla ortadan kalktı. Kronik bir sorun aşıldı ama yine de bayram ve tatil günlerinde kısa süreli yoğunluklar yaşanıyor. Ancak bizler aldığımız tedbirlerle bu yoğunlukları azaltma gayretindeyiz.”

Yeni önlemler devrede

Yaz aylarında tatilcilerin Eskihisar-Tavşanlı hattını yoğun olarak kullandığına ve trafik akışında bir artış meydana geldiğine dikkat çeken Serbes, “Bu durum şirketimizce yakından takip ediliyor ve feribot yolcularının bekleme yapmadan güvenli, konforlu ve ekonomik seyahat etmeleri için gereken tüm önlemler alınıyor” ifadesini kullandı.

Serbes, Kurban Bayramı için de çalışmalara başladıklarına işaret ederek, “Gerek feribotların sefer sayılarını arttırarak gerekse daha süratli seyir yaparak yolcularımızın bekleme ve seyahat sürelerini aşağı çekeceğiz” taahhüdünde bulundu.

Talepleri dikkate alıyoruz

Modern taşımacılık için önemli yatırımlar yaptıklarını hatırlatan Serbes, şunları kaydetti: “Şirketimiz 2013’te filosuna kattığı dört adet yüksek teknolojik ve yeni model feribotlarla Marmara Denizi’nde yapılan yolcu ve araç taşımacılığına yeni bir soluk getirdi. Filomuzda Marmara Denizi’nin en hızlı, en genç ve en teknolojik feribotları yer alıyor. Ödeme imkanlarımızla da yolcularımızdan takdir topluyoruz. Kredi kartı, HGS, OGS, FastPay ödeme seçeneklerini müşterileriyle buluşturan ilk firmayız. Ve konfora büyük önem veriyoruz. Hem feribot iskelelerimizde hem de feribotlarımızda yolcularımıza ücretsiz wi-fi hizmeti sunuyoruz. Yine yolcularımızdan gelen talep ve önerileri dikkate alıyor. Bu çerçevede önemli adımlar atıyoruz.”

Fiyatlarının uygun olduğunu savunan Eşref Serbes, “İstanbul’dan Ege illerine gidecek tatilcilere ekonomik bir yolculuk vaat ediyoruz” diye ekledi.

İşte fiyatlar

Negmar Denizcilik AŞ’nin Eskihisar-Tavşanlı tarifesi şöyle:

-Otomobil, Jip, Arazi Taşıtı, 4x4, Minivan: Tek Yön 70 TL-Gidiş Dönüş 125 TL

-Kamyonet: Tek Yön 80 TL-Gidiş Dönüş 150 TL

-Kamyon, Otobüs: Tek Yön 135 TL-Gidiş Dönüş 260 TL

-Dorseli çekici, TIR: Tek Yön 190 TL-Gidiş Dönüş 370 TL