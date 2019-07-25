Tatilcilerden örnek davranış

Fethiye Kayaköy Mahallesi Muhtarlığı öncülüğünde, bölgeye tatile gelen yerli ve yabancı turistler, mahalle merkezinden Gemiler Koyu’na kadar olan alanda çevre temizliği yaptılar. Temizliğin ardından kendi hazırladıkları tabelaları yol kenarına asan duyarlı tatilciler, “Bu doğayı korumaz isek hayatı katletmiş sayılırız” dediler.

Kayaköy ve çevresine tatil için gelen yerli ve yabancı tatilciler, Kayaköy Mahallesi Muhtarlığı öncülüğünde çevre temizliği yaptılar. Yaklaşık 30 kişiden oluşan grup, Kayaköymerkezinden sabahın erken saatlerinde hareket ederek, yol güzergahı boyunca Gemiler Koyu’na kadar çevre temizliği yaptılar. Yaklaşık 5 saat süren temizliğin ardından, tatilcileryol güzergahı boyunca kendi hazırladıkları uyarı tabelalarını da ağaç dallarına astılar. Ahşap tabelaların üzerlerine kendi elleri ile “Islak mendil, kadın pedi ve çocuk bezi doğada yok olmaz. İzin ver bu doğa çocuklarımıza da kalsın. Woynn burası çöp değil yukarı kadar taşıve gari. Bene bak bi alıverdin mi çöpünü. Kediyi örnek al Ört" gibi mesajları yol kenarına astılar.

Yapılan bu örnek davranışı her bireyin yapması gerektiğini söyleyerek açıklamalarda bulunan Kayaköy Mahallesi Muhtarı Metin Ekiz, “Mahallemize ve çevre civarlara tatil için gelen yerli ve yabancı tatilciler, muhtarlığımıza gelerek bir talepte bulundular. Sabahın erken saatlerinde Kuyubaşı Mevkinden başlayarak yol güzergahı boyunca yaklaşık 6 km’lik bir alanda çevre temizliği gerçekleştirdik. Ayrıca Darboğazgeçidi ve AfkuleManastırına giden patika yollar boyunca da çevre temizliği gerçekleştirdik. Çevreci arkadaşlarımız sağ olsunlar özverili ve gayretli bir çalışma sergilediler. Yol güzergahı boyunca tertemiz bir alan oluşturdular. Temizliğin ardından arkadaşlarımız bölgeye uygun hitap ile hazırladıkları tabelaları yol güzergahı boyunca taktılar. Gönüllü arkadaşlarımızın bu çalışmaları yaklaşık 5 saat sürdü. Yaklaşıkolarak, 50 çöp torbası çöp topladık ve çöpleri Fethiye Belediyesi Temizlik İşleriMüdürlüğü ekiplerini çağırarak kamyona yükledik” dedi.

Kayaköy Mahallesi ve çevre koyların yerli ve yabancı turistlerden oldukça rağbet gördüğünü belirten Muhtar Metin Ekiz, “Vatandaşlarımızdan ricam çevremizi kirletmesinler. Bizden sonraki nesilleri de düşünerek çevremizi kirleterek doğayı tahrip etmeyelim” ifadelerini kullandı.

Eskişehir’deyaşadığını ve tatil için 3 yıldır Fethiye ve Kayaköy’ü tercih ettiğini söyleyen Berivan Yaman ise, “Bölgede tatil yapan arkadaşlar ile bir farkındalık çalışması yapmak istedik ve bu talebimizi mahalle muhtarımıza ilettik. Sağ olsun muhtarım bu talebimizi geri çevirmedi ve kendisi de bize destek verdi. 3 yıldır Kayaköy’e tatil için geliyorum. Her geldiğimde bir yıl öncekine oranla çevrede çöpler daha da fazla oluyor. Bizler bu doğayı korumaz isek,hayatı katletmiş oluruz. İnsanoğlunun asıl evleri, evlerinin içi değildir. Gerçek evleri bu doğa ve tabiattır. Herkesten ricam ne olur doğamıza, çevremize sahip çıkalım” diye konuştu.