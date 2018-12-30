Tatilciler seyahat planlarını şimdiden yapıyor

2019 yılında resmi tatil günlerinin bir kısmının hafta içine denk gelmesi nedeniyle seyahat severler kısa da olsa planlar yapma fırsatını yakalayacak. Yıl boyunca resmi tatillere eklenecek 7 buçuk izin günü ile toplam 40 gün tatil yapmak mümkün. Turizm portalı tatilsepeti.com’un araştırmasına göre Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı salı gününe denk geliyor. Hafta sonu tatiliyle 22 Nisan Pazartesi gününü birleştirerek 4 günlük bir seyahat imkânı doğacak. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü çarşambaya denk geliyor. Perşembe ve cuma günlerinde iki gün izin kullanarak 5 günlük bir tatil planı yapmak mümkün. Ramazan Bayramı, 3 Haziran Salı günü Arife ile başlıyor. Toplam 6 günlük bayram tatili seyahat severler için başka bir fırsat. Kurban Bayramı, 10 Ağustos Cumartesi’ye tesadüf eden Arife günüyle başlıyor. 11 Ağustos Pazar günü ise Kurban Bayramının birinci günü olup perşembe ve cuma günleri izin alarak bayram tatilini 9 güne uzatmak mümkün. 30 Ağustos Zafer Bayramı ise cuma gününe rastladığı için üç gün de o tarihleri değerlendirme imkânı mevcut.