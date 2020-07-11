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Aktüel

Tatilciler Gökçeada yolunda yoğunluk oluşturdu

Yeniakit Publisher
2020-07-11 18:43:50 -
Tatilciler Gökçeada yolunda yoğunluk oluşturdu

ÇANAKKALE (AA) - Tatillerini geçirmek üzere Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine araçlarıyla gitmek isteyenler, Kabatepe Feribot İskelesinde yoğunluk oluşturdu.

Sabah saatlerinden itibaren araçlarıyla iskeleye gelen vatandaşlar, feribot sırasına girip Kabatepe'den Gökçeada'ya vardı.

Özellikle hafta sonları yaşanan yoğunluk nedeniyle iskele önündeki araç kuyruğu zaman zaman 2 kilometreye ulaştı.

Gökçeada'ya gitmek için uzun süre kuyrukta bekleyen tatilciler, ormanlık alanda zaman geçirip gemi saatini bekledi.

Yaşanan yoğunluk durumuna göre, Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki deniz ulaşımını sağlayan şirket tarafından ek seferler de düzenleniyor.


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