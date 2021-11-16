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Ekonomi Tatil günleri E-Devlet üzerinden maaş başvurusu yapılabilir mi?
Ekonomi

Tatil günleri E-Devlet üzerinden maaş başvurusu yapılabilir mi?

Merak edilen Tatil günleri E-Devlet üzerinden maaş başvurusu yapılabilir mi? sorusunun cevabı haberimizde.

Yeniakit Publisher
2021-11-16 15:12:00 -
Tatil günleri E-Devlet üzerinden maaş başvurusu yapılabilir mi?

Soru: Benim emeklilik yaşım tamamlandı, Prim günüm ve sigortalılık sürem de emekli olmama yetiyor. Ayın son günü Pazar gününe denk geliyor. Ben emeklilik başvurusunu ayın ilk günü yapsam bir kaybım olur mu? Ahmet A.


Cevap: Aylığa hak kazandığı tarihin ayın son gününün resmi tatil gününe veya hafta sonu tatiline rastlaması nedeniyle taleplerini Kuruma veremeyen sigortalıların bu resmi tatil gününü takip eden ilk iş günü mesai bitimine bizzat SGK’ya verilen ya da taahhütlü, iadeli taahhütlü, APS, PTT Alo Post veya PTT kargo ile gönderilen aylık başvuruları önceki ayın son günü verilmiş gibi kabul edilir. Ancak aylığa daha önce hak kazanılmışsa bu uygulama söz konusu olmaz. Ancak çalışılan işyerinin işten çıkış bildirgesi vermesi şartıyla tatil günlerinde de E-Devlet şifresiyle emeklilik başvurusu yapılması mümkün. Yani işyeri muhasebecisi tatil günü çıkışı yaparsa emeklilik başvurusunu E-Devlet üzerinden yapmak mümkün olur. Ayrıca başvuruları nöbetçi PTT’lerden de taahhütlü, iadeli taahhütlü veya APS ile yapmak da mümkün.

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