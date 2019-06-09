Tatil dönüşü feci kaza! Şeyma öğretmen öldü

Erzurum'un İspir ilçesinde aniden yola çıkan traktöre çarpmamak için sürücüsünün direksiyon kırdığı otomobil, park halindeki kamyona çarptı. Kazada, otomobildeki öğretmen Şeyma Güzel Dilmaç (31) öldü, eşi, çocuğu ve kız kardeşi ile bir yakını ise yaralandı. Dilmaç ailesinin Ramazan Bayramı tatilini memleketleri Rize'de geçirdikten sonra Ağrı'nın Tutak ilçesine dönmek için yola çıktıkları belirtildi.

Kaza, saat 11.00 sıralarında İspir ilçesine bağlı Madem Köprübaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Ağrı'nın Tutak İlçe Müftülüğü'nde Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni olarak görev yapan Muhammet Dilmaç, aniden yola çıkan 25 FC 110 plakalı traktöre çarpmamak için yönetimindeki 53 DT 549 plakalı otomobilin direksiyonunu kırdı. Kontrolden çıkan otomobil, refüje çarpıp taklalar atarak, karşı şeride geçip, park halindeki kamyona çarptı. Kazada, otomobilden fırlayıp kamyonun altına giren Tutak,Fatih Sultan Mehmet İlkokulu'nda görevli sınıf öğretmeni Şeyma Güzel Dilmaç ile eşi sürücü Muhammet Dilmaç, çocukları Ravza Dilmaç, öğretmenin kız kardeşi Büşra Güzel ve İsmail Dilmaç yaralandı.

Hastanede kurtarılamadı

Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla İspir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Şeyma Güzel Dilmaç, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Otomobil hurdaya dönerken, kaza anı ise bölgedeki bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.

Jandarma, kaza yerinde inceleme yaptı. Kazayı gören vatandaşlar, traktörün aniden yola çıktığını, hızlı olduğunu öne sürdükleri otomobilin aniden yola çıkan traktöre çarpmamak için manevra yaptığını, refüje çarparak takla attığını söyledi. Görgü tanıkları, ani fren sesi sonrası otomobili havada gördüklerini belirtti.

Bayram tatilinden dönüyorlardı

Memleketleri Rize'de Ramazan Bayramı tatilini geçiren Dilmaç ailesinin görev yaptıkları Ağrı'nın Tutak ilçesine dönmek için yola çıktıkları belirtildi.