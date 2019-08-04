0553 313 94 23

Tatil dolandırıcılarına dikkat!

Tatil hayali kuranlar, otelde kalmak, yazlık almak, devre mülke girmek ya da turlarla gezmek seçeneklerini tercih ederken, çoğalan dolandırıcıların hedefi de olabiliyor.

04 Ağustos 2019 Pazar 11:37
Tatil dolandırıcılarına dikkat!

Tatil hayali kuranlar, otelde kalmak, yazlık almak, devre mülke girmek ya da turlarla gezmek seçeneklerini tercih ederken, çoğalan dolandırıcıların hedefi de olabiliyor. Avukat Elvan Kılıç, tatil kurumları aracılığı ve internet üzerinden yapılan tatil dolandırıcılığının yeni bir suç biçimi olarak sayılması gerektiğini ifade etti. Kılıç, “İster devre mülk ister tur ister ücretsiz tatil olsun, vatandaşı aldatma ve hata yoluyla dolandırmak hukuken Türk Ceza Kanunu’ndaki dolandırıcılık suçuna girer. Özellikle 157-158 ve 159. maddelerde dolandırıcılık suçu açıklanmıştır ve hukuki açıdan tatil dolandırıcılığı da bu kapsama girmektedir” dedi. Kılıç, bu tür firmalardan zarar gören vatandaşa “İspat sayılabilecek evraklarla 6 ayı geçmemek koşuluyla savcılığa başvurarak şikayetçi olabilir. Daha sonra savcılık gerekli işlemleri yapar” uyarısında bulundu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Ağustos 2019 Pazar 11:37
  1. Tatil hayali kuranlar
  2. otel
  3. Türk Ceza Kanunu
  4. Avukat Elvan Kılıç
  5. dolandırıcılar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İran, "Arap ülkere petrol kaçıran" gemiye el koydu!
    1. İran, "Arap ülkere petrol kaçıran"..
    2. İzmirli Beşiktaşlılar, Beşiktaşlı..
    3. Her alanda en büyük hizmet: Çanakkale..
    4. 81 ilde "motosiklet uygulaması"
    5. Kuzeye 31 milyon metreküplük içmesuyu..
    6. Kapadokya’da sıcak hava balon turları..
    7. Fransız mucit Zapata, Manş Denizi'ni..
    8. Sağlıklı yaşam için doğayla..
    9. Çocuklara ne zaman akıllı telefon..
    10. Avrupa kupalarında muhtemel rakipler..
    11. Aygaz'dan Mini tüp ve Mini ocak
    12. Nevşehir sağlıklı yaşam için pedal..
    13. KKTC resti çekti! "Türkiye ile..
    14. Ev hanımları hem eğitim alıyor hem de..
    15. Kilis’te ihtiyaç sahipleri için kermes..
    16. Direksiyon ve trafik eğitmeninden..
    17. (Özel Haber) Aykan Atik: “Pazdan’ı..
    18. Niğde Belediyesi temizlik ekipleri her..
    19. Moskova'da gözaltı sayısı 600 oldu
    20. Seul heyeti Ürgüp Belediye Başkanı..
    21. Başakşehir’de lüks villaya kaçak alkol..
    22. Azez’de bombalı araçla saldırı: 1 ölü,..
    23. Klima bakımı için arayarak..
    24. Simav’da Zafer Kupası Kick Boks..
    25. lifebox Kurban Bayramı’na hazır
    26. İçişleri Bakanı Soylu, ’Sınır..
    27. Başak Koleji’nden kurumsal iş birliği
    28. Zeytin taşıyan araç takla attı: 2’si..
    29. İstanbul'da raylı sistem uzunluğu 454..
    30. Micky ve Minnie antrenmana çıktı,..
    Erdoğan'dan ve milletvekili Zülfü Tolga Ağar arasında ilginç diyalog: Senin bıyıklar uzamıyor mu?
    Erdoğan'dan ve milletvekili Zülfü Tolga Ağar arasında ilginç diyalog: Senin bıyıklar uzamıyor mu?
    Rusya'dan Türkiye'ye çağrı! '24 saat içinde...'
    Rusya'dan Türkiye'ye çağrı! '24 saat içinde...'
    Sapık Adnan'ın bir iğrençliği daha ortaya çıktı! 4 kızı hamile bırakıp...
    Sapık Adnan'ın bir iğrençliği daha ortaya çıktı! 4 kızı hamile bırakıp...
    Esed rejiminin askeri üssü havaya uçtu: 20 ölü!
    Esed rejiminin askeri üssü havaya uçtu: 20 ölü!
    F-35’lerde dudak uçuklatan zarar! Türkiye çıkarıldı maliyet yükseldi
    F-35’lerde dudak uçuklatan zarar! Türkiye çıkarıldı maliyet yükseldi

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    Herkes şaştı kaldı! Lüks aracın içinde yakalandılar
    Herkes şaştı kaldı! Lüks aracın içinde yakalandılar
    Otoban açılacak yatırımlar yağacak
    Otoban açılacak yatırımlar yağacak