Tatil dolandırıcılarına dikkat!

Tatil hayali kuranlar, otelde kalmak, yazlık almak, devre mülke girmek ya da turlarla gezmek seçeneklerini tercih ederken, çoğalan dolandırıcıların hedefi de olabiliyor. Avukat Elvan Kılıç, tatil kurumları aracılığı ve internet üzerinden yapılan tatil dolandırıcılığının yeni bir suç biçimi olarak sayılması gerektiğini ifade etti. Kılıç, “İster devre mülk ister tur ister ücretsiz tatil olsun, vatandaşı aldatma ve hata yoluyla dolandırmak hukuken Türk Ceza Kanunu’ndaki dolandırıcılık suçuna girer. Özellikle 157-158 ve 159. maddelerde dolandırıcılık suçu açıklanmıştır ve hukuki açıdan tatil dolandırıcılığı da bu kapsama girmektedir” dedi. Kılıç, bu tür firmalardan zarar gören vatandaşa “İspat sayılabilecek evraklarla 6 ayı geçmemek koşuluyla savcılığa başvurarak şikayetçi olabilir. Daha sonra savcılık gerekli işlemleri yapar” uyarısında bulundu.