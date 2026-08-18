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Dünya Rusya’dan teknoloji devlerine para cezası
Dünya

Rusya’dan teknoloji devlerine para cezası

Yeniakit Publisher
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Rusya’dan teknoloji devlerine para cezası

Rusya’da Google, Telegram ve Microsoft’a, yasaklı içerikleri kaldırmadıkları gerekçesiyle toplam 11,1 milyon ruble para cezası kesildi. Telegram ve Google 3,8’er milyon, Microsoft ise 3,5 milyon ruble cezaya çarptırıldı.

Başkent Moskova'daki Taganskiy Bölge Mahkemesi, söz konusu şirketler aleyhine açılan davaları karara bağladı.

GOOGLE'A 3,8 MİLYON RUBLE PARA CEZASI

Bu platformlardaki yasaklı içerikler kaldırılmadığı için yasalara uyulmadığına kanaat getiren mahkeme, Telegram'ın 3,8 milyon ruble, Google'ın 3,8 milyon ruble ve Microsoft'un 3,5 milyon ruble para cezası ödemesine hükmetti.

Rusya'da Google, Telegram, Microsoft'un yanı sıra Apple, TikTok ve diğer yabancı internet platformlarına yasaklı içeriklerin kaldırılmaması ve ülkedeki yasal yükümlülüklerin yerine getirilmemesi gibi gerekçelerle daha önce de para cezaları uygulanmıştı.

 

GOOGLE'A VERİLEN PARA CEZALARININ TOPLAMI 29 MİLYAR RUBLEYİ AŞTI

Google'a 2021 sonundan bu yana cirosu üzerinden verilen para cezalarının toplamı 29 milyar rubleyi aşarken, şirketin ülkedeki icra borcunun 20 milyar rublenin üzerinde olduğu belirtiliyor.

Rusya'da Telegram'ın faaliyetlerine yönelik kısıtlamalar da uygulanırken, Moskova'daki mahkemelerin yalnızca bu yılın ilk 6 ayında şirkete verdiği para cezalarının toplamı 100 milyon rubleyi aştı.

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