Kruvaziyer turizminin önemli durağı Kuşadası! Turistler su altı güzelliklerini de keşfediyor

Dalış tutkunu turistler, Ege Denizi'nin berrak sularında, resif olarak batırılan Airbus A300 uçağını, mağaraları, kayalık oluşumları, farklı balık türlerini ve zengin deniz yaşamını yakından görme fırsatı yakalıyor. Turistlerden Praveen Keshava, "Çok eğlendik. Uçağı gördük ve içine girdik. Daha önce hiç görmediğim, tanımadığım bazı balıklar vardı. Harika vakit geçirdim" dedi. Rick Peterson adlı turist ise, "Bunu deneyimlemek çok olağanüstüydü. Bugün bu dalışı yapmamıza yardımcı olan harika bir ekibe sahip olduğumuz için çok şanslıydık" ifadelerini kullandı.