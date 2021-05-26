  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Tatbikat öncesi acı haber! Şehit haberi geldi
Hasan Nasrallah'tan İsrail'e Kudüs uyarısı
AK Parti’den 3 ciltlik icraat kitabı
Trump'ın davası için jüri oluşturuldu
Siyaset Tatbikat öncesi acı haber! Şehit haberi geldi
Siyaset

Tatbikat öncesi acı haber! Şehit haberi geldi

İstanbul Kuzey Deniz Saha Komutanlığı’nda görevli sözleşmeli İkmal Onbaşı Caner Ülüğ, Denizkurdu 21 tatbikatı seyir hazırlıkları sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu şehit oldu.

Yeniakit Publisher
2021-05-26 08:29:00 -
Tatbikat öncesi acı haber! Şehit haberi geldi

İstanbul Kuzey Deniz Saha Komutanlığı’nda görevli sözleşmeli İkmal Onbaşı Caner Ülüğ, tatbikat hazırlığı yaptığı sırada geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Acı haber Tepebaşı ilçesine bağlı Ömerağa Mahallesi Gazi Yakup Satar Caddesi'nde oturan ailesine verildi. Görevi başında şehit olan Ülüğ’ün baba ocağına Türk bayrakları asıldı.

Şehit sözleşmeli İkmal Onbaşı Caner Ülüğ’ün cenazesinin İstanbul GATA’da yapılacak törenin ardından Eskişehir 1. Hava Jet Üs Komutanlığı havaalanına, oradan da cenaze namazının kılınacağı Reşadiye Camii’ne getireceği öğrenildi. Ülüğ, ikindi namazının ardından Hava Şehitliği’nde toprağa verilecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın alacaklar için yeni uyarı geldi: 1-2 gün içinde...
Ekonomi

Altın alacaklar için yeni uyarı geldi: 1-2 gün içinde...

Altın fiyatlarındaki yükseliş trendi devam ederken uzmanlar yukarı yönlü hareketin devam edeceğine dair tahminler yapıyor.
Devrik mafya Sedat Peker'e soğuk duş
Gündem

Devrik mafya Sedat Peker'e soğuk duş

Eski Meclis başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım, organize suç örgütü lideri Sedat Peker hakkında suç duyurusunda bulu..
TSK'dan PKK'ya 'Pençe' darbesi: 129 terörist etkisiz hale getirildi
Gündem

TSK'dan PKK'ya 'Pençe' darbesi: 129 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde 4 PKK'lı teröristin öldürülmesiyle Pençe operasyonlarıyla etkisiz hale getirilen terörist sayıs..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay