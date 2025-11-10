Tatbikat bahanesiyle bölgeyi işgal provası

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Batı Yaka ve Ürdün Vadisi'nde (Batı Şeria'nın Ürdün Nehri boyunca uzanan doğu kısmı) sabahın erken saatlerinde başlayan tatbikatın üç gün süreceği belirtildi.

Açıklamada, "Tatbikat sırasında bölgede güvenlik güçleri ve askeri araçların yoğun hareketliliği gözlemlenecek. Bu, herhangi bir güvenlik olayına işaret etmemektedir." ifadelerine yer verildi.

İsrail ordusu, tatbikatların, Batı Yaka ve Ürdün Vadisi'nde olası gerilim, militan sızmaları ve saldırılara karşı hazırlık seviyesini artırma çabalarının bir parçası olduğunu kaydetti.

İsrail devlet televizyonu KAN ise 6 Kasım'daki haberinde, tatbikatın, 7 Ekim 2023'te yaşanan saldırıya benzer bir saldırıyı püskürtme senaryosu üzerine kurgulandığını belirtmişti.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim 2023'te, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle, Gazze Şeridi çevresindeki İsrail askeri üslerine ve yerleşimlerine, "Aksa Tufanı" adı altında kapsamlı bir saldırı düzenlemişti.

İsrailli siyasi ve askeri yetkililer, bu olayın ciddi bir güvenlik zafiyeti olduğunu kabul etmiş, bazıları sorumluluğu üstlenerek istifa etmişti.

İsrail, 8 Ekim 2023'ten bu yana ABD'nin de desteğiyle Gazze'de yürüttüğü saldırılara paralel olarak Batı Yaka'da da askeri operasyonlarını yoğunlaştırdı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs dâhil olmak üzere Batı Yaka'da düzenlenen saldırılarda şu ana kadar en az bin 69 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 10 bin kişi yaralandı ve 1600'ü çocuk olmak üzere 20 binden fazla kişi gözaltına alındı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında ise çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 69 bin 176 kişi hayatını kaybetti, 170 bin 690 kişi yaralandı.

Gazze Şeridi’nde 10 Ekim 2025’ten bu yana yürürlükte olan ateşkes, İsrail tarafından sık sık ihlal ediliyor.

Bu ihlaller yüzlerce kişinin ölümüne ve yaralanmasına yol açıyor.