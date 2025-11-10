  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Yasadışı bahis soruşturmasında yen gelişme

150’den fazla batılı gazeteci, siyonizmle ittifak için toplandı! Kudüs’te İsrail’e Biat Zirvesi

ABD'de de yine silahlı saldırı: 3 kişi öldü, saldırgan da intihar etti

TikTok fenomeni “Aç bebeğim var” diyerek aradı, ilk camiden gelen cevap tüm dünyayı şaşırttı: Diğer kiliseler not alsın

Güney Kore güvenlik raporu deşifre etti: Kuzey Koreli hackerlardan ‘benzeri görülmemiş" siber saldırısı taktiği

Yüzyılın Konut Projesi’nde başvuru süreci başladı: Sosyal konut başvuruları nasıl yapılacak, şartları neler?

Fransız dergisi Le Point "Avrupa Erdoğan’sız adım atamıyor!" Kimse ona söz söyleyemiyor

Alman General konuştu! 800 bin askerle Rusya’ya saldırırız

Murat Kurum paylaştığı video ile vatandaşları uyardı: 500 bin konut projesinde başvurular başlıyor!

PKK'lıların ardından CHP’ye iltica hakkı!
Gündem Tatbikat bahanesiyle bölgeyi işgal provası
Gündem

Tatbikat bahanesiyle bölgeyi işgal provası

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Tatbikat bahanesiyle bölgeyi işgal provası

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Yaka ile Ürdün Vadisi'nde, 7 Ekim 2023'teki saldırıya benzer bir senaryonun canlandırıldığı geniş çaplı bir askeri tatbikat başlattı. Sabahın erken saatlerinde başlayan sözde tatbikatın üç gün süreceği belirtildi.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Batı Yaka ve Ürdün Vadisi'nde (Batı Şeria'nın Ürdün Nehri boyunca uzanan doğu kısmı) sabahın erken saatlerinde başlayan tatbikatın üç gün süreceği belirtildi.

Açıklamada, "Tatbikat sırasında bölgede güvenlik güçleri ve askeri araçların yoğun hareketliliği gözlemlenecek. Bu, herhangi bir güvenlik olayına işaret etmemektedir." ifadelerine yer verildi.

İsrail ordusu, tatbikatların, Batı Yaka ve Ürdün Vadisi'nde olası gerilim, militan sızmaları ve saldırılara karşı hazırlık seviyesini artırma çabalarının bir parçası olduğunu kaydetti.

İsrail devlet televizyonu KAN ise 6 Kasım'daki haberinde, tatbikatın, 7 Ekim 2023'te yaşanan saldırıya benzer bir saldırıyı püskürtme senaryosu üzerine kurgulandığını belirtmişti.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim 2023'te, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle, Gazze Şeridi çevresindeki İsrail askeri üslerine ve yerleşimlerine, "Aksa Tufanı" adı altında kapsamlı bir saldırı düzenlemişti.

İsrailli siyasi ve askeri yetkililer, bu olayın ciddi bir güvenlik zafiyeti olduğunu kabul etmiş, bazıları sorumluluğu üstlenerek istifa etmişti.

İsrail, 8 Ekim 2023'ten bu yana ABD'nin de desteğiyle Gazze'de yürüttüğü saldırılara paralel olarak Batı Yaka'da da askeri operasyonlarını yoğunlaştırdı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs dâhil olmak üzere Batı Yaka'da düzenlenen saldırılarda şu ana kadar en az bin 69 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 10 bin kişi yaralandı ve 1600'ü çocuk olmak üzere 20 binden fazla kişi gözaltına alındı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında ise çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 69 bin 176 kişi hayatını kaybetti, 170 bin 690 kişi yaralandı.

Gazze Şeridi’nde 10 Ekim 2025’ten bu yana yürürlükte olan ateşkes, İsrail tarafından sık sık ihlal ediliyor.

Bu ihlaller yüzlerce kişinin ölümüne ve yaralanmasına yol açıyor.

İsrail yine Lübnan’ı vurdu! İHA’lı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti
İsrail yine Lübnan’ı vurdu! İHA’lı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti

Dünya

İsrail yine Lübnan’ı vurdu! İHA’lı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti

Bizzat İsrail medyası yazdı! Siyonistlerden vandallık
Bizzat İsrail medyası yazdı! Siyonistlerden vandallık

Dünya

Bizzat İsrail medyası yazdı! Siyonistlerden vandallık

İsrail’den Lübnan'a bir saldırı daha! Katiller İHA’larla ölüm yağdırdı
İsrail’den Lübnan'a bir saldırı daha! Katiller İHA’larla ölüm yağdırdı

Gündem

İsrail’den Lübnan'a bir saldırı daha! Katiller İHA’larla ölüm yağdırdı

İsrail Gazzelileri boğuyor!
İsrail Gazzelileri boğuyor!

Gündem

İsrail Gazzelileri boğuyor!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İngiliz vatandaşının tatil kabusu! Türkiye'deki yaşamını böyle anlattı, herkes şaşkına döndü
Sosyal Medya

İngiliz vatandaşının tatil kabusu! Türkiye'deki yaşamını böyle anlattı, herkes şaşkına döndü

Son dört yıldır Türkiye’de yaşayan ve kısa tatil için İngiltere’ye giden bir İngiliz vatandaş, üç haftalık Londra deneyimini çarpıcı sözlerl..
Hamas, bir leşten daha kurtuldu
Gündem

Hamas, bir leşten daha kurtuldu

Hamas, Gazze Şeridi’nin güneyinde leşine ulaşılan İsrailli asker Hadar Goldin’in cenazesini Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) aracılığıy..
Yine kendi kendine rollendi: Özgür Özel'den Aliyev'e telefon!
Gündem

Yine kendi kendine rollendi: Özgür Özel'den Aliyev'e telefon!

Katil Esed Moskova’ya kaçarken, “Türkiye Esed ile görüşmeli” diyerek Suriye’de devrim gerçekleştiğinden bile haberi olmayan CHP Genel Başkan..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23