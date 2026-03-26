  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Savaş havayolunu da vurdu! İstanbul'da uçakların endişeli bekleyişi En tuzak dolu soru karşısında... İş görüşmesinde elenmenize sebep olan o cümleden vazgeçin! Bu sefer bitirecekler mi? Sergen Yalçın'ın prensleri! A+ golcü geliyor Sabah erkenden yola düşüyorlar Karlı dağlarda tek sıra beslenme yolculuğu Türkiye’nin alacağı Eurofighter uçaklarıyla ilgili olay iddia: ECRS Mk0 kullanılacak Haydi bakalım! Lemina Galatasaray'da sözleşmesini uzatacak: Ama bir şartla Eğer topuklarınızda çatlaklar... Gece uyumadan önce ayak tabanına 2 damla sürün! Icardi'den şaşırtan hamle! Ne yaptın sen Icardi! İpler tamamen koptu: Bu karar olmadı...
Hayat-Aktüel
11
Yeniakit Publisher
Sabah erkenden yola düşüyorlar Karlı dağlarda tek sıra beslenme yolculuğu
AA Giriş Tarihi:

Sabah erkenden yola düşüyorlar Karlı dağlarda tek sıra beslenme yolculuğu

Ağrı'da yüksek rakımlı mezralardaki besiciler, küçükbaş hayvanlarını karlı dağlar arasında "tek sıra" halinde beslenme alanlarına götürüyor.

#1
Kışın çetin geçtiği bölgede, martın sonuna gelinmesine rağmen dağlar ve tepeler karla kaplı bulunuyor.

#2
Bölgede baharın gecikmesi, hayvancılıkla geçimini sağlayan vatandaşların işini daha da zorlaştırıyor.

#3
Erken saatlerde küçükbaş hayvanlar, karla kaplı dağlar arasında tek sıra halinde beslenme alanlarına götürülüyor.

#4
Hayvanlarının ihtiyaçlarını karşılayabilmek için gün boyu yoğun çaba harcayan besiciler, tüm zorluklara rağmen sürülerini sağlıklı şekilde besleyebilmek için her gün aynı güzergahta yolculuğunu sürdürüyor.

#5
Karlı dağlarda tek sıra halinde ilerleyen sürülerin zorlu yolculuğu, dronla görüntülendi.

#6
Besicilerden Felit Akbaş son yılların en zorlu kışlarından birini yaşadıklarını söyledi. Kar kalınlığının fazla olduğunu belirten Akbaş, şöyle konuştu:

#7
"Tarım ve hayvancılıkla uğraşıyoruz. Mart sonu gelmesine rağmen karlar daha erimedi, sıkıntılı geçiyor. 1981-1982 yıllarında bu kadar fazla kar vardı.

#8
Bu sene çok zor geçti. Hayvanlarımıza sabah ve öğleden sonra ot veriyoruz. Yukarıda biraz kar erdiği için hayvanlarımızı oraya götürüyoruz.

#9
Komşumuz Iğdır'a baksan orası yaz gibi ama Ağrı kışın ortasında sanki. Mart ayının sonundayız ama ovada 80 santimetreden fazla kar var. Böyle giderse nisan sonu ancak baharı görürüz."

#10
Akbaş, tüm zorluklara göğüs gererek bölgede hayvancılık yapmaya devam edeceklerini vurguladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23