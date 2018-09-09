Tataristan'dan Türkiye'ye 'ortak film' teklifi! “Bu çok iddialı bir projedir”

Rusya’ya bağlı Tataristan’ın devlet film yapım kuruluşu “TatarKino” Genel Müdürü Milyauş Aytuganova, Türkiye’ye ortak film yapma teklifinde bulunduklarını bildirdi.

Aytuganova, AA muhabirine yaptığı açıklamada 14. Uluslararası Kazan Müslüman Sinema Festivali’nin Rusya’da ortak filmlerin üretilmesi ve onların dağıtılması hususunda bir zemin olacağını umduğunu belirtti.

“BU ÇOK İDDİALI BİR PROJEDİR”

Türkiye’ye ortak yapım film teklifinde bulunduklarını aktaran Aytuganova, “Türkiye’ye Mahmud Galyau’nun Safa ve Sacide eserini ortak film yapma konusunda teklifte bulunduk. Bu proje çok iddialı bir projedir. Şimdi biz bu hususta görüşmelere hazırlanıyoruz. Bu film Türkiye ile dostluğumuzun tezahürlerinden biri olacaktır.” ifadelerini kullandı.

Sinemanın başka bir ülkenin önemli bilgi kaynaklarından olduğuna dikkat çeken Aytuganova, birçok açıdan insanların filmler sayesinde başka ülkeler hakkında bilgi sahibi olduğunu hatırlattı.

“MÜSLÜMAN SİNEMASI DEMEK...”

Kazan’daki sinema festivalinin isminde ‘Müslüman’ kelimesinin bulunmasının festivalde sadece dini içerikli filmlerin gösterildiği anlamına gelmediğini ifade eden Aytuganova, “Müslüman sineması demek, ahlakı, iyiliği içeren, hiçbir şiddetin, saldırganlığın olmadığı filmlerdir.” dedi.

“DÜŞÜNMELERİNE YARDIMCI OLUYOR”

Bu filmlerde görkemli özel efektler olmadığını ancak insanların festivali izledikten sonra salondan ayrıldıklarında, uzun süre gördükleri şeyleri düşündüklerini dile getiren Aytuganova, “İnsanları bu dünyaya niye geldiklerini, ne yaptıklarını anlamaya itiyoruz. Festivalde seçtiğimiz filmler insanların hiçbir şekilde unutulması mümkün olmayan değerler hakkında bir an olsun durup düşünmelerine yardımcı oluyor.” şeklinde konuştu.

Rusya’ya bağlı Tataristan’da başlayan 14. Uluslararası Kazan Müslüman Sinema Festivali’nde aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 27 ülkeden 65 yapım yarışıyor.

Festival 10 Eylül’de sona erecek.