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Taşova’da "19 Mayıs otobüsü" ile bayram kutlaması

Amasya’nın Taşova ilçesinde Amasya Valiliği ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayan gençler ve vatandaşlar 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı "19 Mayıs Otobüsü" ile kutladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 14:05:54 -
Taşova’da "19 Mayıs otobüsü" ile bayram kutlaması

Amasya’nın Taşova ilçesinde Amasya Valiliği ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayan gençler ve vatandaşlar 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı "19 Mayıs Otobüsü" ile kutladı.


“19 Mayıs Otobüsü” şehir turu Atatürk Anıtına çelenk sunulmasının ardından Taşova’nın mahallelerini ve sokaklarını marşlar eşliğinde dolaştı. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik Ve Spor Bayramı’nın 101. yılı dolayısı ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından tertiplenen “19 Mayıs Otobüsü” Taşova’yı turlayarak vatandaşlara bayrak hediye ettiler.


“19 Mayıs Otobüsü” şehir turunda Taşova Gençlik Merkezi Müdürü Sercan Şenel ve beraberindekiler jandarma ve polis ekiplerine Türk bayrağı hediye ettiler.

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